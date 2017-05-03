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3歲童被遺校車脫水亡 死前或曾用頭撞窗

发布于 May 17, 2017
棋棋被困在停泊于幼稚园门口的校车上大半天，被发现时已返魂乏术。
棋棋被困在停泊于幼稚园门口的校车上大半天，被发现时已返魂乏术。

（中国16日讯）广西宜州发生一宗悲剧，3岁男童棋棋（化名）上周五，在烈日下被困在停泊于幼稚园门口的校车上大半天，被发现时已返魂乏术。棋棋的母亲表示，儿子的裤子内有大便，头部有伤，他临死前或曾在极度痛苦中用头撞击车窗。医生指，棋棋疑似在高温下脱水死亡。
上周五早上8时许，棋棋像往常一样，由母亲送上校车，再被司机抱到副驾驶座位，前往位于庆远镇洛岩的新村爱心幼稚园。至当日下午4时许，棋棋的父母接到幼稚园电话，称棋棋已被送到河池市第一人民医院抢救。医生经全力抢救，仍未能挽回其性命。
在棋棋的病历上，写着“一小时前教师发现患者午睡不起，检查发现呼吸停止意识不清，即送医院诊治”。但医生指出，棋棋不像突发疾病猝死，而是疑似在高温下脱水死亡，棋棋家人于是报警。在警方介入调查后，幼稚园始承认棋棋被发现呼吸心跳停止的地方，是在停放于校门前的校车上；而这辆校车，当时已在烈日下停放了大半天。棋棋母亲指出，儿子被发现时裤内有大便，头部有伤，他临死前或曾在极度痛苦中用头撞击车窗。
据了解，新村爱心幼稚园是一间民营性质的幼稚园，已开办多年，兰姓校车司机是陈姓园长的丈夫。对此，陈女表示，她和棋棋的父母不仅相识，而且关系不错，其丈夫不可能有心加害孩子，只是忙中出错，把棋棋遗忘在车上。洛岩村支书则指，前日他陪同庆远镇政府工作人员登门探望棋棋家人，并建议他们通过法律途径维权。


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