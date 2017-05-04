2017年公民投票法令 施志豪將呈私人法案

（本报古晋3日讯）巴都林当区州议员施志豪将在来临的州议会会议上提呈《2017年公民投票法令》私人法案。他希望州议会通过《2017年公民投票法令》私人法案，让人民能在《公投法》下发动具有指标性公投，反映砂拉越人民对特定课题的看法，但公投产生的结果将不会对砂拉越州政府产生约束力。

在施志豪所提呈的《2017年公民投票法令》私人法案中，建议负责部长成立公投局，委任1名局长、1名副局长及合理人数的职员负责举行或协助举行公投，并履行被通过的《2017年公民投票法令》所赋予的职务。

施志豪在《2017年公民投票法令》私人法案中，也建议公投发动程序为：

（A）申请发动公投

1.向砂州议会提呈公投申请

(i)附上公投申请人的姓名、身份证字号及住址

(ii)缴付文件处理费用

(iii)阐明举行公投的特定议题（公投议题必须在砂州宪法和法律权限范围内）

2.将公投议题发布于宪报，并发布公投议题，要求公众针对公投议题给予评论（为期30天），接着进入咨询程序（让公投申请人及公投局长了解所搜集到的评论），之后决定公投议题应使用的合适字眼。

3.公投议题使用的字眼必须在公投申请提呈至州议会当天算起，3个月内作出决定。

4.公投议题的设定，以及收集签名的格式。

5.将公投议题及收集签名的格式发布于宪报。

（B）公投请愿书的说明

1.公投申请人负责打印印有公投议题，且充足的请愿表格，在民间搜集签名。

2.在公投请愿书上签名者必须提供名字与身份证字号。

3.公投说明人有6个月的时间去向民间说明所发动的公投议题。

4.由公投局长负责确认，公投请愿书上的签名人数不少过砂拉越选民总人数的10%。

5.公投说明人有2个月的时间来呈交更多的请愿签名，在这期间，公投局长继续负责核对请愿签名的有效性。

6.公投请愿书在完成核对后，提交给砂州议长，由砂州议长向砂州议会提呈。

7.从公投请愿书提呈到砂州议会那一天算起，负责部长在9个月内宣布举行公投的日期。

8.若砂州议会高达75%成员通过延期公投的议决（最多可延期3个月），公投的举行便可以延期，再由砂州议会定夺公投的举行日期。

（C） 举行公投

1.公投比照选举的方式举行。

2.选委会负责准备选民名册，由公投局长确认为最新整理的选民名册，并作出使用。

3.印刷含有公投议题的投票用纸。

4.可委任监票人

5.应用《1958年选举法令》和选举的任何条规来管理公投 的举行。（一旦《2017年公投法》私人法案被州议会通过，并发布于宪报成为一项法令，可根据《2017年公投法令》，依据情况应用《1958年选举法令》和选举的任何条规。）

6.公投局长宣布及支持选举令，并记录公投议题所获得两个答案的合格票数，及各选区的票数。

（D）公投结果的宣布

1.部长把公投结果发布于宪报。

2.砂州议长把公投结果提呈至州议会。

（E）诉诸法庭

1.在公投结果被发布于宪报后的21天内，来自一个选区，由至少50名选民组成的一个团体可向法庭申请调查公投举行的恰当性。

2.调查后，法庭会裁决是否有任何不恰当的操作显著影响了公投结果，一旦发现公投出现不当操作，将宣布公投结果无效。

3.若一项公投结果遭法庭裁决为无效，公投局局长必须在接获法庭判案书后60天内，再次申请举行公投。

其他条款：

《2017年公投法》私人法案中的第四部分阐明，任何人可针对公投的其中一个答案或两个答案作最高不超过5万令吉的宣传，不过，他或她必须向公投负责人提交一份可开放让大众查询内容的报表。

《2017年公投法》私人法案中的第六部分说明，公投的举行与宣传，任何抵触竞选的违法行为，包括贪污和不法活动，同样可在竞选法令下被对付。