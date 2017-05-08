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200米自由泳刷紀錄 本季東南亞最佳沈威勝力挑東運金牌

发布于 May 8, 2017
(左起）叶正洋、沈威胜和丹尼尔贝戈在颁奖台上开心展示各自的大马公开赛男子200米自由泳奖牌。
(左起）叶正洋、沈威胜和丹尼尔贝戈在颁奖台上开心展示各自的大马公开赛男子200米自由泳奖牌。

（马六甲7日讯）大马泳坛新星沈威胜延续前两天气势，刚拿下大马游泳公开赛百米飞鱼称号的他周六在男子200米自由泳项目再创佳绩，游出本赛季东南亚最佳表现并刷新其大会纪录，向东运会该项目金牌发出最有力挑战！

20岁的沈威胜拿下100米和400米自由泳冠军后，他在周六200米决赛以1分48秒50称霸，也稍微超越了他在去年赛会写下的1分48秒64大会纪录拿下个人本届第3金。他没能继续刷新自己保持的1分47秒67全国纪录，但这项成绩也比越南名将黄贵福在2015年新加坡东运会的1分48秒96夺冠成绩来得快，可谓为沈威胜的东运争金任务注入强心剂。

和沈威胜同样来自砂拉越的前国家队名将丹尼尔贝戈，则以1分53秒61摘银，此前都有在别的项目斩获的雪兰莪国手叶正洋则落后0.21秒夺得铜牌。

“我很高兴写下今年东南亚200米自由泳的最快成绩。我在预赛就尝试游出最佳，也顺利(以1分50秒31)晋级决赛。这是一次不错的表现，希望能以此状态游进东运会决赛。”

开心贝戈复出同游

另外，他也对前辈丹尼尔贝戈在久伤后的复出感到开心，“我希望他能东山再起，也高兴和恭喜他拿下亚军和凭此入选东运接力阵容。”

唐剑涵再续辉煌

与沈威胜同样“每天1金”的还有柔佛国手唐剑涵，这次他是以个人最佳成绩24秒96拿下男子50米蝶泳冠军。雪兰莪的陈杰和吉隆坡的林杰胜分别摘下银铜牌。唐剑涵当天也刷下了200米仰泳银牌。

雪兰莪也称霸了男子百米接力赛(3分29秒29)，泰国代表以3分31秒35得第二，未尽主力的砂拉越队夺季军。其他大马选手方面，包括槟城陈仪琳位居两位外国选手之后女子50米蝶泳季军等等。

以里约奥运代表施幸余及刘彦恩为首的香港队拿3冠1银，她俩与陈健乐及何南慧在女子百米自由泳接力以3分52秒71破大会纪录，泰国和雪兰莪居二三名。


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