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13隊伍參盛 林昌平羽球挑戰杯

发布于 May 5, 2017
2017年林昌平(3)第11届羽球挑战杯Shin Yang Plywood有限公司(民都鲁)获冠，由昇阳集团董事林昌平(右4)颁发奖杯和总冠军保留杯予队长，以及球员们合影。
2017年林昌平(3)第11届羽球挑战杯Shin Yang Plywood有限公司(民都鲁)获冠，由昇阳集团董事林昌平(右4)颁发奖杯和总冠军保留杯予队长，以及球员们合影。

（本报美里4日讯）Shin Yang Plywood有限公司(民都鲁)获“林昌平羽球挑战杯”冠军！
2017年林昌平(3)第11届羽球挑战杯于本月1日圆满结束，在这场精彩的战线上，各代表都扮演了重要角色，可说已打出水准。
由昇阳集团俱乐部举办“林昌平羽球挑战杯”主要是公开予该部所有职员参加，昇阳俱乐部主席梁振玮表示，该部常年举办这项比赛，是趁此机会让大家聚在一起。
他说，昇阳公司所有职员都如一家人，时时刻刻都要保持联系，每年在这一天，可让大家在一起互相交流、运动，和交换球技。
2017年林昌平(3)第11届羽球挑战杯开幕及闭幕仪式，由昇阳集团董事林昌平主持，他也不忘与参赛的球员交流。
今年参赛共有13个队伍，包括昇阳集团总部“老虎队”、Shin Yang Plywood有限公司(民都鲁)、Forescom Plywood有限公司、Melinau Transport 有限公司、Melinau Metal 有限公司、Shin Yang Shipyard(2)有限公司(2)、Shin Yang Shipping有限公司、SY IA、SOP羽毛球队、SY Services有限公司、SY Laminated Board有限公司、富丽华购物广场，以及Menawan Wood有限公司。
以下为2017年林昌平(3)第11届羽球挑战杯成绩：
冠军：Shin Yang Plywood有限公司(民都鲁)
亚军：昇阳集团总部“老虎队”
季军：SOP羽毛球队
殿军：Forescom Plywood有限公司。


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