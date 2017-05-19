1229公里長銜接東西馬 一馬設海底電纜

（本报古晋18日讯）砂乡区电力与水源供应部长拿督斯里史蒂芬伦迪指出，砂州政府正积极努力持续提升砂拉越（居家）宽频覆盖率，目前为止，显示截自2008年的覆盖率达13.6%，至2016年已提升至51.8%。

与此同时，他指出，3G网速在人口稠密的地区也已则自2008年的44.1%，截至2017年2月为止已提升至72.1%。他说，现有的825个电讯塔也帮助提升网速，包括在全砂改善2G及3G网速。

他也指出，政府目前正积极通过高速宽频计划下提升高速宽屏互联网的覆盖范围，以便在城市地区提升网速至每秒100兆字节（100Mbps）网速，同时在半郊区及郊区则欲提升至每秒20兆字节网速。

史蒂芬伦迪是于今日在州立法议会部门总结环节，为其部门进行总结时，如是指出。

此外，他称，政府通过大马通讯与多媒体委员会自2008年至今已投资了超过20亿令吉的款项，作为砂拉越通讯基本设施发展用途。这些投资包括在郊区设立了412座电讯塔、1千237公里的光线电缆、124间一马互联网中心，这些都已在全砂各地投入运作。

上述投资款项下展开的工程包括通过一马人民电缆系统设立海底电缆，以衔接西马、沙巴及砂拉越，该电缆全长1千229公里，并可以提供高达每秒4太字节（4tbps），并且可根据需求量提升至每秒12太字节。

另外，他说，在砂拉越政府宣布欲致力发展电子经济时，砂州的通讯基本建设已获得进一步加强，包括在州内阁中设立乡区转型委员会，显示砂拉越非常重视电子经济可以为促进砂州经济成长。

他指出，州政府也宣布拨出10亿令吉拨款，作为建设通讯基本设施的用途，并也拟订计划要在未来5至10年内增加通讯塔至5千座。