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齋戒月美食攤 料週六開檔

发布于 May 25, 2017
清洁卫生和美观非常重要，清洁工人在场进行打扫工作。
清洁卫生和美观非常重要，清洁工人在场进行打扫工作。

（本报美里24日讯）为期1个月的斋戒月将于27日（星期六）展开，斋戒月美食摊档料于当天开业。
市政局指出，该局以往在室内体育馆及莫斯再也停车场举行斋戒月美食摊档，供民选购各种各样的美食品。
由美食市政局举办的斋戒月摊档在室内体育馆后方的停车场进行，共有158个摊位；莫斯再也停车场有70个摊位。
市政局在这2个地点已向所有摊主发出通告，即要求他们必须保持地方清洁、营业时间必须准时开始和打烊，规定所卖的饮食品。
如果发现有人乱抛垃圾，不保护地方清洁与卫生，当局除了开罚单之外，也吊销他们的营业执照。
该局星期一已在上述地点搭帐篷，已做好准备斋戒月美食摊档活动，一旦确定日期，所有马来同胞随时摆摊营业。
除此之外，另有3个地点即史纳汀、柏迈购物中心停车场和罗东商业中心停车场同步进行斋戒月美食摊档，不过，这3个地点是由私人负责举办，市政局批准地点。
全国穆斯林都已准备进入斋戒月，每年的这个时候，不少地方的停车场将被充作摆卖摊位，以配合这个佳节，美食摊档将售出各类饮食、马来糕点、烧鱼及烧鸡等，吸引各民族前往选购，大家手中都拿着爱吃的食物，现场热闹无比。


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