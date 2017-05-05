齋戒月即將來臨 馬來同胞選購制糕點材料

（本报民都鲁4日讯）本月尾将进入为一年一度的斋戒月，目前已经有小部分马来同胞前来选购糕点制作材料，准备开始制作开斋节糕点。

针对制作糕点材料的课题，民都鲁华利超级市场陈经理，接受访问时，表示目前该超市尚未设立专属柜台销售各类的糕点制作材料，但是目前陆续也有少部分马来顾客前来选购各类糕点制作材料。

他表示，该超市将在这个月尾开始，在该超市的显眼处特设柜台，销售各种制作蛋糕的用品，以应付市场的需求。

他表示，马来同胞每逢斋戒月期间，都会陆陆续续的制作各类糕点，除了作为销售的用途之外，也用予迎庆开斋节，自家品尝。马来同胞主要是购买面粉和牛油，这两种糕点用品最热销。

询问糕点制作材料是否价格有所提高，陈经理表示，在众多的糕点制作材料，最普遍的就是面粉以及牛油，然而面粉价格则是保持不变，而牛油价格则有调整，他也指出，牛油价格上涨已经是之前的事情了。

他解释，牛油备有许多牌子，家喻户晓的金桶牛油则在早前已经起价，可说是目前最为昂贵的牛油牌子。

他指出，市面上除了金桶牛油之外，还有来自纽西兰出产的安佳奶油（Anchor Butter）、我国出产的Butter Cup牛油等等。

陈经理表示，基于价格的原因，顾客能够依据本身的意愿，选择不同品牌的牛油来制作糕点。他也指出，牛油价格上涨对牛油销量影响不大，因为季节性的产品，其销量仍然保持，顾客还是会购买。