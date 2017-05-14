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黃順舸：2黨和解協商若有結果 將對外作出說明

发布于 May 14, 2017
联民党领导主持特别党员代表大会。左起为财政许赞寿、副主席兼青年团团长约翰尼克拉绒、署理主席拿督耶理苏修、主席拿督斯里黄顺舸、秘书长罗君华、高级副主席拉浓米那及高级副主席拿督张泰卿。
联民党领导主持特别党员代表大会。左起为财政许赞寿、副主席兼青年团团长约翰尼克拉绒、署理主席拿督耶理苏修、主席拿督斯里黄顺舸、秘书长罗君华、高级副主席拉浓米那及高级副主席拿督张泰卿。

（本报古晋13日讯）联民党主席拿督斯里黄顺舸表示，一旦与人联党的和解协商有明确的结果，将对外作出说明。
黄顺舸今日在联民党特别党代大会后的新闻发布会上，被询及与人联党的协商进展时，如是表示。
他说，也许华裔倾向个人主义，所以在促成政治团结的工作方面挑战度较高。不过，联民党现正在寻求与人联党的共识，以解决有关问题。
“毕竟联民党和人联党是两股不可忽视的力量，分道扬镳或互相对抗不会为任何一方带来好处，尤其是对砂拉越的华社。”
谈及上届国选，国阵失去6个以华裔为主国会议席的归因时，他认为那一次的挫折是由多个因素所综合促成。
“我不会把受挫的归因单一元素，我认为上一次的挫折是多个因素促成的，也许上次的挫折不是因为在野党的力量所致。”
无论如何，他强调，他们必须找出不足之处，并在第十四届国选中加以改善。
“联民党正在为迎战第十四届国选做准备，目前我们还没对候选人作出决定，不过我们有可胜任人民代议士工作及很大潜力的候选人。”
今早共有来自25支部的主席及党员代表出席特别党员代表大会，在大会上，党员代表也一致通过对章程条文作出技术性修改。


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