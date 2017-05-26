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黃順舸： 無畏無懼專業報道 紙媒依然無可替代

发布于 May 26, 2017

（本报诗巫25日讯）砂州第二财长兼国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸昨晚拨款1万令吉给诗巫新闻协会，并吁请明年迈入第廿五年头的诗巫新协，除了举办常年性的活动，还可举办大型的庆典以纪念新协走过的漫长道路。
他强调，领导即将跨入四份之一世纪的诗巫新协，现届理事会肩负重大的责任，以领导新协迈向更大的高度。
黄顺舸昨晚受邀主持诗巫新闻协会新届理事就职兼预庆达雅节晚宴时指出，不论任何社团组织，被推选出任理事者即须充分投入服务，与会员培养良好的合作关系。在增进友谊之余，也丰富相关领域的专业知识。
“要做就做到最好，人生才不会留下太多遗憾。我勉励新协理事会一旦赋予职责，就要竭尽所能做到最好，并且享受工作的过程，将来回头看，才会感觉快乐。”
他寄望新协理事会在新届主席的领导下，能够塑造强大的工作队伍，紧密合作，领导新协迈向更大的高度。
黄顺舸也谈到网络社交媒体的流通，使到人们可以随时随地轻易通过电子设备获得即时新闻。不过，他认为纸媒的新闻呈现方式比较正式与规范，可信度也比较高，因此无论社媒如何无孔不入，但纸媒还是无可替代的。
“因此，他呼吁在传统媒体工作的从业员继续秉持专业的工作态度，无畏无惧的执行报道工作，纸媒会继续受到读者重视。”
黄顺舸也强调，媒体在追求言论自由之余，除了秉持翔实与负责任的报道态度，也要与纪律与社会责任并存。他称赞本地媒体大多都是负责任的，他并没有从任何方面听到太多报道不翔实的投诉。


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