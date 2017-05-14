黃順舸： 參政是為民服務 不是為 個人利益

联民党党员代表展示高昂的精神。

（本报古晋13日讯）联民党主席拿督斯里黄顺舸表示，该党在第十一届州选中获得国阵给予机会上阵7个州选区，并在5个州选区取胜。其中，他与拿督耶理苏修受委成为内阁成员，任职重要岗位。

“都东区州议员拿督张泰卿受委为诗巫市议会主席，吴春祥成为拉让海港局主席，来自联民党的许多领袖也受委为市议员、社区领袖及政府机构人员。”

他说，联民党来自人民、植根人民，该党在2014年8月16日成立筹备委员会、同年10月6日推展党总部、11月6日举办党员之夜，之后陆续在全砂各地成立支部，迄今已成立26个支部。

“之后，我们在2015年1月11日召开三年一度的党代，并于3月13日成立中央青年团与妇女组。在联民党成立一周年时，我们也成立了千万教育基金。目前，共有约6千户家庭受惠于教育基金的措施下。”

黄顺舸今日在特别党员代表大会上致辞时指出，该党近期也在南区及中区推展社区发展服务委员会，把资源更有弹性分配及整合，让人民享有更大服务，并带动各区更活跃的发展。

“虽然联民党的成立只有两年半，但必须立即建立可以规范党和领袖品行的价值观，即不能自私、自我。每个党员必须要无私，愿意奉献及主动做事。换言之，参政就是要为民服务，而不是为了个人利益。”

他强调，紧密合作、集体努力及团队精神也是联民党强调的文化，一个有效率的领袖必须获得党内全体配合及支持。

“奉献和投入也要成为党重要的文化，因为通过政治服务，一个人才能完全为了人民和国家奉献自己。这是高尚的我为人人情操。所以我们必须提醒自己，不管被赋予或执行任何任务，都要保持正直及维护正义。”

较早前，他直言，砂州政府获得了卓越和强悍的领袖—已故前任首长拿督巴丁宜阿德南的出色领导。他以非凡的能力和直率的领导风范闻名，在他出任砂首席部长的短时间里，他以民为本，并为人民留下杰出政治遗产。

“我们的新任首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里今年1月13日走马上任。在他出任首长职100天里，阿邦佐哈里展现决心及坚定意志，组成了一个高瞻远瞩的新政府团队。他继承了作为一个领导人的遗志努力，以民为本，注重绩效政策和各种政策的落实。”

黄顺舸深信在阿邦佐哈里的卓越和能力领导下，及其对推动数码经济和各项大型发展项目的倡议，砂拉越州的社会经济发展将会迈向新高峰。