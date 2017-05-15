黃順舸：聯民表達合作誠意 冀當面談不要再隔空對話

（本报古晋14日讯）联民党主席拿督斯里黄顺舸希望联民党和人联党可以面对面沟通，达到共识，以捍卫砂拉越人民及华社的权益，也为砂拉越发展前途贡献力量。

“联民党表达对人联党的合作诚意，希望可以当面谈，避免再透过报章隔空对话。”

针对砂人联党主席拿督沈桂贤今日以归队就是代表团结，而大选前谈论议席分配不是真正的团结作为回应时，黄顺舸认为，这番言论辜负了一直希望要两党合作，包括一直用心良苦努力撮合联民党和人联党合作而积极扮演中间人角色的华社领袖。

“联民党希望以大局为重，捍卫砂拉越人民利益和砂拉越自主权，为国家和砂拉越谋求更加发展前景，所以合作事宜不宜拖延。”

他表示，他所领导的联民党是要团结砂华社，以及华社在砂政府中有更好的代表性，愿意与人联党高层坐下来谈以作出一些妥协。

为此，他希望沈桂贤可以和他面对面商谈，为了华社的利益为出发点，好好协商，不要再透过报章媒体谈及两党合作的事宜。

黄顺舸表示，除了前年曾经在古晋帝宫酒店与沈桂贤交谈过一次之后，双方就从来没有再正面谈过两党合作的事宜。

“那个时候是在前砂人联党主席丹斯里陈康南及拿督黄国忠参与下交谈，沈桂贤当时透露说因没有获得党的授权，所以需要一个月时间得到党高层认可后才进一步商谈，但之后双方就没有再正式交谈过。”

他说，最近这段时间都是由“中间人”代表两党领袖进行商谈。

黄顺舸昨日在联民党召开的特大会议致辞上，提及两党是时候好好坐下来协商合作事宜，包括在国选之前，为了团结华社的力量，不管是议席分配及其他事务上，都应该以华社利益为前提下达成共识，取得双赢的结果。