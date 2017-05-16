黃順舸：破產註冊搜索 陳長鋒名字列在內

行动党的张健仁提呈特权动议不果，无法如愿叫黄顺舸收回字眼及道歉。

（本报古晋15日讯）砂州第二财长拿督斯里黄顺舸重申，陈长锋是在拥有澳洲国籍、曾行使澳洲公民权利及曾对马来西亚以外的国家宣誓忠贞的情况下，抵触砂州宪法17（1）（g）条文而被撤销州议员资格。

“上周五，我在州议会会议上动议撤销陈长锋埔奕区州议员的资格，由曼旺区州议员拿督耶理苏修附议。动议在州议会会议上，以70票支持票对10票反对票通过，撤销陈长锋州议员资格。”

他说，哥打圣淘沙区州议员张健仁今日提呈动议，指他误导砂州议会，把“穷籍”误解为“破产”，是为了转移注意力。

“行动党惯常的手法就是玩弄课题，转移注意力。”

黄顺舸今日在砂州议长拿督阿玛阿斯菲亚对张健仁的动议作出裁决时后，在砂州议会大厦媒体中心召开新闻发布会上指出，本身去年7月2日在澳洲金融安全局（AFSA）网站上进行一项检索，发现陈长锋曾分别在2012年的6月23日及9月11日，经历两次破产。

“张健仁争辩的是，陈长锋是‘穷籍’而非‘破产’，但我进行了另一项检索，即‘破产注册搜索’，陈长锋的名字出现在检索结果中。而且澳洲当局也在网站上贴出了说明，指若对检索结果存疑，可联络澳洲金融安全局。”

他称，陈长锋在2012年被宣判破产，他则在去年7月找到陈长锋在2012年被宣判破产的资料。2012年至今，澳洲当局的官方文件依然显示陈长锋为破产人士。

“再来，任何一个针对个人的动议，若当事人不在州议会殿堂内就不能继续，于是阿斯菲亚驳回张健仁的动议。”

提到砂行动党有意采取法律行动挑战州议会撤销陈长锋州议员资格的决定时，黄顺舸表示，议会常规阐明，州议会是拥有最终决定的最高机构，法庭也许不会接受行动党提出法律行动的申请。

“无论如何，若行动党向法庭提出法律行动，我交由法庭去处理。”