黃順舸：為國陣收復失地 聯民人聯盡快合作

（本报古晋13日讯）联民党主席拿督斯里黄顺舸表明，联民党和人联党皆有意竞逐古晋、实旦宾、诗巫、南兰、泗里街及美里等六个以华裔选民为主的国会选区，而若要为国阵收复失地，两党必须尽快合作，对两党在个别选区的影响力展开评估，并鉴定合适及有胜算的候选人出任华社的代表。“只有这样，我们才能促成华社的大团结，以及把更多华社代表送入联邦国阵政府中。联民党和人联党必须结合两党的力量，合作收复上届国选失去的选区。”

他再次公开向人联党喊话，联民党和人联党是时候一起朝着团结的方向去追求华社所要的幸福，各走各路或互相对抗对谁都没有好处，尤其是砂拉越华社已禁不起分裂。

黄顺舸今日在特别党员代表大会上致辞时阐明，联民党和人联党一定要同心协力，面对挑战，因为只有团结才能建立更强大的华社。若在联邦及州政府有了更多代表，就可促成更壮大及更团结的华社，让华社可以和友族群体有更良好的合作关系。

“我作为联民党主席，代表党员呼应砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里让两党坐下来一起商谈，寻求共同点来达到共识的多次呼吁。我们联民党已经做好准备，也已做出了积极回应。”

除了首长，他说，华社也殷切期盼联民党和人联党合作，一些前人联党领袖及国阵成员党领袖都对调和联民党和人联党之间的矛盾付出了相当大的努力。

“我们都知道团结的重要性及分裂所带来的惨剧，所以我们必须共同面对更大的挑战，尤其是华社已经无法再分裂，只有团结才能变强大，才能让砂国阵有更多华人代议士，并在联邦政府为华社争取福祉。”

黄顺舸表示，联民党全力支持并效忠首相拿督斯里纳吉及砂首长拿督阿玛阿邦佐领导的国阵，联民党党员及领袖将传递服务并扛起责任，为国阵争取人民的支持。

“联民党的党员和领袖必须具备使命感、团结和尽心尽力履行党及国阵服务人民原则的精神，就让我们勇敢迎接挑战，尽力而为，携手促成更美好的砂拉越及马来西亚。”