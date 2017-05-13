黃順舸：成功申辦外國籍 等同選擇放棄大馬公民 发布于 May 13, 2017 （本报古晋12日讯）砂第二财政部长拿督斯里黄顺舸解释，国民一旦成功申请外国国籍，便等于是选择放弃了马来西亚国籍。 他说，纵然陈长锋宣称后来已宣布放弃的澳洲国籍，然而程序上并不代表是直接恢复马来西亚国籍，因为还需经过不少程序。他也表示，马来西亚一般上并不允许持有双重国籍。 也是砂国际贸易与电子商务部长的他，是今午在其办公室受访时，针对陈长锋被撤销埔奕区州议员资格一事，如是表示。 他也调侃反对党在第11届砂州选举时可能在遴选人选方面过于仓促，加上一味注重医生等专业人士，殊不知却可能来不及审查人选背景，而到了事情演变成严重时才来后悔。 另一方面，他表示，不要责怪他及拿督耶理苏修提动议及附议撤销陈长锋议员资格，因为是陈长锋先于参选时未如实禀报自己国籍问题在先。 此外，据悉，根据程序，陈长锋被撤销议员资格后，还需等候议长致函选委会，表明上述事项，之后交由选委会做出下一步决定。 询及反对党过去曾就此事项带入法庭，但未被判失去资格时，他解释，当时是因为仅进入探讨技术，并未实质性的进入审讯，而当时陈长锋便保住议员资格至今。 砂国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸观赏议会电视播映的幻灯片。