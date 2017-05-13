黃順舸：成功申辦外國籍 等同選擇放棄大馬公民

（本报古晋12日讯）砂第二财政部长拿督斯里黄顺舸解释，国民一旦成功申请外国国籍，便等于是选择放弃了马来西亚国籍。

他说，纵然陈长锋宣称后来已宣布放弃的澳洲国籍，然而程序上并不代表是直接恢复马来西亚国籍，因为还需经过不少程序。他也表示，马来西亚一般上并不允许持有双重国籍。

也是砂国际贸易与电子商务部长的他，是今午在其办公室受访时，针对陈长锋被撤销埔奕区州议员资格一事，如是表示。

他也调侃反对党在第11届砂州选举时可能在遴选人选方面过于仓促，加上一味注重医生等专业人士，殊不知却可能来不及审查人选背景，而到了事情演变成严重时才来后悔。

另一方面，他表示，不要责怪他及拿督耶理苏修提动议及附议撤销陈长锋议员资格，因为是陈长锋先于参选时未如实禀报自己国籍问题在先。

此外，据悉，根据程序，陈长锋被撤销议员资格后，还需等候议长致函选委会，表明上述事项，之后交由选委会做出下一步决定。

询及反对党过去曾就此事项带入法庭，但未被判失去资格时，他解释，当时是因为仅进入探讨技术，并未实质性的进入审讯，而当时陈长锋便保住议员资格至今。



