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黃金明挑戰杯砂業餘高球賽 李家忠拿下第11個冠軍

发布于 May 11, 2017
马来西亚高球总会会长丹斯里安华诺挥杆闭幕。
马来西亚高球总会会长丹斯里安华诺挥杆闭幕。

（诗巫10日讯）2017年“第四十八届拿督阿玛黄金明挑战杯”砂拉越业余公开高球赛暨第廿九届全砂业余女子高球公开赛，7日在诗巫高尔夫球俱乐部举办最后一个回合的赛事。诗巫的高球好手李家忠经过3个回合的挥杆，以总杆低于标准杆的209杆，写下佳绩，勇捧该挑战杯。李家忠也创下他缔造的第十一个冠军的非凡佳绩。
沙巴选手仁东乔丹以总杆210杆排名第二；澳洲的陈隽立以总杆216杆名列第三名；古晋选手莫哈曼罗门及李家明分别排名第四及第五名。
李家忠是该大会历年来创下夺得最多次冠军的高球好手，分别在1997、1998、2002、2003、2007、2008、2011、2012、2014、2015及2017都成功获得冠军。
在女子组方面，美里的11岁小球手陈恩慧，经过3个回合的挥杆，最后以总杆高于标准杆的228杆拿下冠军；同样来自美里的许靖梅以231杆获第二名；古晋高球手祖莱卡则排名第三，总杆为232杆。
女子组冠军陈恩慧将在6月份参加诗巫业余高尔夫球俱乐部挑战赛，她也是2016年全国学联赛女子12岁组的冠军。
马来西亚高球总会会长丹斯里安华诺为比赛主持闭幕仪式。


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