黃祈耀要改變「黨為先」環境 詩巫5年計劃定開跑

联民党诗巫社区发展服务委员会主席拿督黄祈耀回应长屋居民们的意愿，有意成为国阵诗巫区候选人。

（本报诗巫30日讯）联民党诗巫社区发展服务委员会主席拿督黄祈耀强调，现今诗巫的政治问题是党为优先，人民次之，因此他们要改变这种政治环境为以民为先，党为次之。

他指出，即或联民党最终没有获得出战权，他们也要政府实施5年计划，即他们将会开始实施的第一大诗巫计划，就如现今已经进入第十一大马计划一样。

他表示，不论来届国选中的国阵诗巫区候选人是他或是刘会耀，抑或是其他人，都要面对行动党林财耀的挑战，因此他要求诗巫人民去问候选人要为诗巫做些什么及诗巫未来5年的计划。

他也强调，不管是他或是刘会耀或是其他人被选为候选人，他会确保下一个国阵的候选人，一定会有诗巫未来5年计划。

黄祈耀也表示，这几天他与父亲一同前往拜访巴旺阿山区的99间长屋，在拜访的过程中，许多长屋居民都问起他是否有意愿要出来担任国阵诗巫区候选人，当时他表示给他7天的时间，最后他回应居民们的意愿。

他也指出，既然要成为候选人，就要做不一样的事情，希望在即将来临的国会选举中，能够看到不一样的景象，因为诗巫区的国会选举不是关于联民党与人联党的斗争，或是关于国阵与反对党的斗争，乃是关于诗巫人民未来的发展，是看到一丁点的发展或是许多的发展。

他亦指出，自拿督刘会洲逝世后，诗巫就失去一个席位，当时由已故黄和联胜出该选区并许下许多的承诺，然而最终都没有一一的实现，且行动党没有帮助诗巫发展。

他强调他不喜欢政治，就如他担任诗巫市议会署理主席时，仍然没有加入联民党，而且他的父亲也容许他这么做，并要他尽全力在他现有的位子上，做好每一件事。