黃振淵籲南蘭選民 傾全力支持人聯候選人

国阵P211南兰选区联委会主席钱本统（右2）颁发委任状予人联党都东支部土著小组主席拉东乡村议员。右起为潜能候选人黄振渊、潜能候选人江先柱、潜能候选人钱进一及本固鲁拜因。

（本报诗巫14日讯）砂人联党都东支部署理主席黄振渊呼吁南兰国会的选民，在来届国会选举中，倾全力支持国阵人联候选人，以将该选区的发展重新纳入轨道。

黄振渊在国阵P211南兰选区联委会于诗巫再也卫星镇所举办的一项“领袖与民集会”上致辞时，重申了上述事项。

在晚会上，南兰选区联委会也颁发委任状给100座长屋的屋长，委托他们作为国阵的“大使”，协助人联党传达国阵正确的政治讯息。同时，集会也邀请了达雅红歌星礼奇奥出席演唱助兴。

亦是人联都东支部潜能候选人的黄振渊表示，2013年全国大选，南兰国会议席落入反对党的手中，最终导致该选区的地方发展面对重重的困难，许多计划无法顺利推行。

“在国阵国会议员的选区，每年都可获得1千万令吉的发展拨款。然而，南兰区在这数年来失去了数千万令吉的拨款後，甚至连一些道路与桥梁的维修工作都无法及时完成，造成人民诸多的不便。”

他说，国家政治局势发展清楚的显现出，反对党阵营的希盟四分五裂，是不可能有机会在来届国会选举中，组成联邦政府的。

有鉴于此，他呼吁南兰区广大的选民，不要重蹈2013年的覆辙，将发展的机会再阻挡於门外。因为投反对党一票，就相等於白白浪费了地方的发展权力，只能换来“口惠而实不至”的反对党代表。