黃慶偉：距離僅80公里 為何建輕快鐵銜接西連達邁

（本报古晋15日讯）行动党浮罗岸区州议员黄庆伟质问首长拿督阿玛阿邦佐哈里，耗资至少250亿令吉，以轻快铁衔接西连和达迈的原因何在。

他今午在砂州立法议会参与砂州元首施政御词辩论时称，上述两地人口不多，后者更是人烟稀少，两者之间距离有80公里，阿邦佐哈里此举将耗尽砂拉越财力。

“这预计需要至少250亿令吉的轻快铁，将不会解决任何交通问题。花费如此巨额，又无法真正会惠及很多人的，到时还会出现车票昂贵的轻快铁。到底阿邦佐哈里是为了什么？没有经过深思熟虑就随意计划，这将导致公共交通计划一塌糊涂，到时肯定失败。”

他不解，首长到底是要建轻快铁还是高铁？并认为如果是轻快铁，就应该建在市中心，解决交通拥挤的问题；而如果是建高铁，就要连接全砂拉越各大小城镇，而不是只是西连和达迈。

“现在阿邦佐哈里说要建轻快铁，不过又不是在闹市中，而是在郊区。这是从哪里考察回来的交通系统？”

他认为，阿邦佐哈里的当务之急，是设立一个“砂拉越公共交通委员会”，草拟“公共交通大蓝图”，让政府可以执行有效的公共交通系统，而此委员会必须包括朝野双方议员和相关领域专才。