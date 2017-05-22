黃德坦： 力量與日俱增 東馬中醫藥 理事就職

东马中医中药联合总会第一届理事在古晋医药公会名誉主席贝新联、诗巫药商公会名誉主席黄德坦及美里中医中药联合会名誉主席王华国（左起）的监誓下，联合宣誓就职。

（本报诗巫21日讯）“进入地球村的时代，东马中医药联合总会的适时成立，正是将广大的中医师和中药商联系和团结起来，发挥集体力量，维护共同的权益，并在总会的引导下，融入社会发展主流中，造福社会，并作出积极的贡献。”

诗巫药商公会名誉主席黄德坦昨晚在东马中医药联合总会举办第一届（2017-2019年度）理事就职典礼晚宴上受邀致辞时，提出了上述事项。他说，在东马，中医和中药商非常普遍，而且人数和力量都在与日俱增，日渐强大。

“让我以最愉快的心情，热烈欢迎大家出席东马中医药联合总会举办第一届理事就职典礼晚宴，共同见证这历史性的一刻。联合总会能够在众人的期盼中顺利成立，并得到在座的嘉宾以及来自砂拉越和沙巴各地同道们的莅临和支持，我要向大家致以万二分感谢。”

他说，昨天是一个意义重大的日子，也是值得我们同欢共庆的日子。来自诗巫、美里、古晋、民都鲁、泗里街省以及沙巴州，共10个的中医和中药商组织，团结一致而成为一个具代表性和影响力的联合总会，为将来更大的合作，奠下了最美好的基础。

他指出，有了一个家，我们就可互相联系、互相扶持、互相祝福和互相学习。可是“罗马不是一朝一夕建成的”，特别是该会才刚刚起步，需要更多会员的热爱和支持，也需要更多会员的创意和智慧。

“一个人的能力是非常单薄与有限的，只有团结一致，合作无间，才可能感受到成功的喜悦。所以，我希望东马各地有更多的会员加入我们这个大家庭。”

亦是监誓嘉宾的黄德坦说，总会是东马中医中药业的领航者，所以总会应该扩大对中医中药的宣传力度，巩固现有市场，拓展新的商机，创造互利多赢的局面。

“放眼未来，诗巫药商公会将积极配合和支持总会的号召，群策群力，向政府争取应得的权益，并将中医中药发扬光大。”

他强调，昨晚的庆祝和宣誓仪式，不只代表了新任务的承担，更代表了新的出发和新的承诺。因此，总会首届理事会，必须全力信赖和拥护该会的创会会长丁家骅。

“在他的带领下，全体理事要努力为总会创造新的成功，注入新的活力，以服务会员和维护会员的权益，为共同的目标，千万不要把总会当作是追逐名利，争权夺利的场所。”