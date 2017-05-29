黃家和：補選將臨 埔奕選民要捍衛民主

行动党卑尔骚支部于召开常年会员大会前合摄。前排右起为砂行动党卑尔骚支部常年大会议长兼州委员会代表黄庆伟、全国社青团团长黄家和、行动党卑尔骚支部主席林思健、陈长锋等人。

（本报美里28日讯）全国社青团团长黄家和指出，在数周前举行的砂州议会，发生了在我国历史前所未有的事件，国阵政府滥用在州议会多数议席的权力，无论在法律下是否有效情况下，他们已经滥用权力，以为了达致他们的目的。

他说，而该党需要确保的是，必须通过所有的法律途径，把国阵当天滥权的做法撤消，挽回埔奕人民在去年5月7日州选举中的选择。

他续说，因而在即将来临的补选中，美里人更应该要努力，要让国阵政府知道，美里埔奕选民要捍卫自己与民主的权力。

黄家和今午于行动党卑尔骚支部召开的常年会员大会上致词时，发表上述谈话。

他透露，埔奕发生的事情，其实与2009年在霹雳州整个政府被国政政府抢走的事件，有着异曲同工之妙。

他指出，当年，霹雳人民选择了由民联做政府，但是国阵就是通过所有的资源，以利诱的方式将民联3位州议员收买。

“当年霹雳有两个议长，还有两个州议会。当我们要通过法律途径解决宪法危机的时候，可以看到国阵和当权者如何把整个法律操纵在他们手中。”

黄家和为，今天我们所要看到的是，美里或砂州整个民主权力重新回到人民的手中。我们即将面对第十四届的国选，而在这方面，巫统与国阵已把行动党当成最大的敌人。

他透露，他们主要在马来同胞或穆斯林族群里继续把行动党标榜为一个反马来人或穆斯林的政党。

他们期待马来人或穆斯林地位受到威胁时，仍然继续将选票投给国阵，而这正是他们的如意算盘。

“在即将来临的下届国选中，尽管我们必须承认，这一股反风不比2013年的那股反风来的强，但今天，我们有一个很大的赢数，就是巫统今天面对创党以来，第三次，也是最大一次的的党内分裂。”

他续说，在1986年，巫统第一次面对党内分裂时，当年的马哈迪成最终的赢家，而在1999年安华事件，巫统面对第二次的分裂，而马哈迪仍然是最后的赢家，2016年因为26亿E&G的卷款事件，巫统面对了党内史上最大的分裂，而与上两次一样，马哈迪也是在分裂中扮演了其中最主要的人物。

“惟不同的是，马哈迪此次已经在我国在野党的政府里，我们相信他将能够突破地把巫统内所有的一些铁票分列出来，直接将巫统的票数直接拉低，将能有一个击败巫统与国政的机会。”

他阐明，在来届的国选中，改朝换代是最好的一个时机，大家必须相信，只要大家相信这一点，并将有关信息传达给选民，如此将会把2013年的那股反风再次带起。