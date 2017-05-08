黃天發促民給予機會 美里國席至關重要

（本报美里7日讯）美里国席是全国最关键的席位，人民必须严厉看待，支持正确的党执政。

全国行动党中委兼山打根区国会议员黄天发今午在埔奕区州议员陈长锋和砂行动党秘书林思健等人的陪同下，召开新闻发布会作出以上谈话。此外，他也是受邀出席今晚北砂希望联盟晚宴。

他在发布会上指出，砂拉越和沙巴两州属“难兄难弟”的州，这是因为发展差、人民穷、收入低，屋价比起全国沙巴是高，甚至这两州常被取笑，尤其是在这么多次的选举，砂沙已被国阵占领。

他提及2013年505的国选，砂拉越和沙巴已给了国阵48个席位，如果换句话说，人民若是给了行动党24个席位，砂沙就已换了政府。

他希望砂沙巴人民在即将来临的国选能够团结一致，给希望联盟一个机会，把这么多年以来对两州人民的不公和代议争取回来。

“目前也包括马来族，他们开始不支持政府。”

黄天发说，上一届的州选，因为在种种的课题而使行动党失去了州议席，当时的课题是提及砂拉越要本土党，不要全国党。

“我们希望这次的国选，砂拉越人民要争取最少12个席位予联盟，这样就有机会改朝换代，沙巴也同样目标，这也是中央给了我们的一个目标。”

他指出，柔佛、沙巴和砂拉越是联盟最关键的州，行动党在砂拉越和沙巴不曾当上政府，但联盟一直都在捍卫两州人民的权力，就如失去柴油，就是要把它争回来。

他续指出，行动是全国党，是为了全马来西亚人民的权力而奋斗和捍卫，行动党也认同砂拉越和沙巴是连同一体的体制，如果希望联盟可执政，会给回50%的税收、不要GST、把教育和卫生部交回州来管理。

“希望联盟目前已合作得良好，选举位置也将谈妥，因此，砂拉越的美里省国席对我们来说是非常关键的，我们都席位人民支持，让我们来争会我们人民的利益。”

林思健指選民力量無窮

不要被麻木和無奈擊敗

（本报美里7日讯）砂行动党秘书林思健呼吁选民必须战胜心里的负面想法，不要认为目前在马来西亚发生的种族、宗教、经济和贪污等问题是无奈和不能改变的，更不要因此对国家前途麻木不仁。

“如果不是我们自己救国，那么有谁会救我们？这是身为国民，匹夫有责的神圣任务，人民必须参与挽救国家的议程。”

他呼吁人民不要被麻木和无奈击败，因为选民的力量是无穷的，选民的抉择才能定江山。

他指出，有人说2013年后，国阵应该会做的更好，因为人民意识已提升，加上在野党的势力膨胀，执政党必须也改进，逐步迈向良好和透明施政。

“人民给国阵60年了，请大家给一个5年的机会给希望联盟，也等于给自己一个尝试新政府的机会。”

他分析说，国阵主干巫统内部也已出现分离，加上有马哈迪、慕尤丁等政治影响力都是附加的筹码，让第14届国选还是充满希望，值得期待。

“只要人民不自我放弃这条改革之路，我们改朝换代就有无限的希望，希望人民陪我们一起继续走下去， 让马来西亚人民完成改朝换代的梦想。”

林思健是今天下午在美里行动党总部召开的记者会上做出上述呼吁，陪同出席记者会的领袖包括沙巴行动党主席黄天发国会议员和埔奕州议员陈长锋等。

林思健：國陣不再固若金湯

國選或明年舉行

（本报美里7日讯）第14届国选脚步不远了，距离国会自动解散的时间差不多1年左右，因此全体人民应该处在备战的状态，以正面的态度来迎接这场立国以来最严峻和关键的大选。

砂行动党秘书林思健在记者会上指出，过去国阵从来就不曾担忧过过去任何一届大选，不过政治的演变和选民的民主意识提升，从2008年的第12届国选爆发的政治“海啸”过后，今天的国阵不再是固若金汤，稳如泰山，因此并没有十足把握稳操胜券。

“我个人大胆预测14届大选国阵要拖到明年才有把握举行，就像2013年时拖到最后一分钟的情况一样，因为国阵对于选举成绩可说是战战兢兢，不过从现在开始人民就要开始武装思想来迎接改变。”

308后中产阶级的崛起至今近10年，丹、吉、霹、雪和槟州政权易主，已证明国阵并非固若金汤牢不可破，人民对政治的重新思维，为中央政权轮替的可能性立下基石。

况且，在上届（13届）大选，国阵还失去大多数的总票数，距离的票数是整35万多票的距离，这证明多数人民是求变的！

林思健说来届国选关系全国人民的经济命运，教育命运，关系人民的前途和国家的前途。

但是，砂拉越里面的本土政党，尤其是土保党和人联党经常误导砂拉越的选民，他们有意图的划分全国政治和砂州政治，划分东马和西马的课题，有目的‘转移’砂拉越人民看待政治的角度。

林思健解释，这说穿了就是‘自导自演’，把联邦巫统和国阵的丑闻和不公政策归咎于联邦政策，和砂州无关。

这边厢还可以‘表演’给砂拉越人民看他们‘勇气可嘉’，另一厢却举手举脚和巫统同流合污，助长他们的无能有贪腐的执政。

“地球是圆的，马来西亚也只有一个，中央政府的政策影响所有的马来西亚人民，但是砂拉越的本土政党却以荒谬和论调来掩盖本身的政治责任，是砂拉越国阵给予纳吉强大的支持和不敢违抗的情形下，助长了国家目前每况愈下的地位。”

林思健呼吁砂拉越选民充分的发挥政治智慧，看穿所谓本土政党的真面目，以便了解到全国政治的改革是必须从更换中央政府做起，而来届国选就是人民发挥力量的最佳良机。

“砂拉越选民必须集中选票，投下抗议的选票，争取更多议席，以凑足议席来改朝换代。”

他希望人民拥有政治远见，起努力把正确的政治讯息传达给乡村的选民，因为马来西亚目前的情况只能通过全新的政府来挽救在政治，经济，教育，文化连续节节败退的困局，重新点燃希望，让百姓生活可以过得更好。

120萬人受促速登記為選民

華社也能成為造王者

（本报美里7日讯）砂拉越州行动党秘书林思健直言，华社的当务之急是催促尚未登记为选民的120万华裔公民即刻登记投票。

在民主制度下，每人的选票都一样重要，可是根据资料显示，国内逾1千700合格选民中，有400万人尚未登记成为合格选民，其中未登记的华裔选民有约122万人。这种冷漠与麻木的行为，令华社有识之士痛心疾首。

林思健在召开记者会时指出，国内有逾8千个各种华社乡团组织，如果每个华团协助催促200个华裔青年登记为选民，华裔的政治力量将多出愈百万张选票，如此一来华裔的政治力量势必会在来届全国大选成为名符其实的“造王者”。

林思健说，华团领导人必须有远见，在全国大选跫音已近的时候，呼吁全体华社即刻投入鼓吹全民投票运动，用最直接的方式壮大华裔政治力量，用手中一票去改变国家的命运并推动对华社与国家民主最好的两线制。

林思健指出，许多人宁愿在咖啡店高谈阔论却不愿身体力行登记投票，他语重心长地呼吁人民必须有危机感，带领身边的每一个人登记投票，用行动展示自己的民主权利。

“国家目前面临严峻的挑战，包括通货膨涨、马币猛眨等种种问题，这些都须要人民挺身而出，投票救国。因此，他希望华社能发挥人海战术，用选票大胆表达自己的心声，因为人民是国家主人，是政府的老板。”



