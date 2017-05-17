黃培根：才可撥款支付 發展金須通過財算

（本报古晋16日讯）行动党柏拉旺区州议员黄培根提醒首长必须了解什么叫做砂拉越财政预算案和财政预算案在宪法里的含义和用意。

他认为同时兼任财政部长的首席部长必须明白，政府的任何发展项目所需要的资金都必须在议会里通过财政预算案后才可以拨出来支付该项目所需。

黄培根今日在州议会参与州元首施政御词辩论时提醒说，我们是一个依据西敏斯特议会制度的政府，所以宪法赋予人民代议士权力透过立法议会审查行政或内阁。

因此，他表示立法议会其中一项的宪法义务就是要审议和通过行政机关的财务事项。立法赋予政府权力征收税务，立法控制政府财务支出及规划就是立法议会的基本职责。

他说，目前我们的新首长已经宣布了以下需耗费数十亿甚至百亿的发展项目，包括：

1）耗资25亿令吉收购巴贡水力发电项目，并承担该公司的60亿令吉的债务。

2）设立砂拉越发展银行，

3）落实20TB高速宽频计划，

4）将花费数十亿至百亿令吉实施LRT计划，但是首长却不披露相关财务详情，

5）设立拉让江上游发展机构

6）输水管系统计划。

对此，他认为说，倘若我们不谨慎操作州内的财政事务，那么砂拉越的储备金可能很快就会耗尽，预计在未来几年本州将出现财政赤字。