黃其雨：受各負面因素影響 像往年一樣不貿然投資

出席2017年常年大会的社员一瞥。

（本报美里29日讯）美里农民有限合作社董事主席黄其雨表示，该合作社在在2016年有投资地产，地价28万令吉加上律师费7千843令吉49仙，共28万7千843令吉49仙。此农耕地位于兰卑尔甘榜柏拉亚，洛7，面积为1.78依甲。

他说，尽管2016年世界经济放缓，油价跌跌不休，马币疲弱加上其他许多负面因素，我国经济也无法幸免，在经济不景气的笼罩下，像往年一样，不贸然进行投资活动。

黄其雨昨日上午于该合作社召开的2017年常年大会上致词时，发表上述谈话。

他说，目前该社的经济来源是以人民银行的股息，农耕地的管理费，店屋及其他的租金及定期存款利息。去年的总共收入有19万7千339令吉94仙。

他续说，关于土地分洛，董事会已交上于YEO & KHO ASSOCIATES承包。目前有关文件已呈上美里土地测量局申请，寻求批准等待佳音。

他指出，董事会目前正处理农耕地分洛事项，如果得到有关当局的批准，必须要用到大约20多万的费用。董事会决定以社员加股的方式来筹募这笔款项。

“有关社员在该社所积存多年的股息，尚未领取。一般在社员大会都有宣布分配股息的消息，希望积存多年股息的社员能在8月31日之前来领取股息。如逾期还未到该社领取股息，该社将在报章刊登广告通知有关社员，逾期未理会者即作自动放弃，一切权利论。”

黄其雨指出，投资人民银行的55万4千207令吉，在2016年已获得现金红利为8万360令吉01仙（14.5%）。

他透露，合作社会去年盈利是马币3万5千140令吉。为了答谢社员们多年来的大力支持，董事部商议后提议派发4.4%之股息给社员。

另一方面，美里农民有限合作社也于今日上午举行董事改选，入选名单为黄其雨、张伟国、张文生、蔡顺定，以及蔡志维。