麥可馬因近期赴首都 探討郊區設集中型學校

（本报古晋11日讯）掌管新设立部门，即砂教育、科学与科技研究部部长的拿督斯里麦可马因身负重任，刚接管新部门并关乎砂教育事宜的他表示会在近期前往西马与联邦探讨在郊区设立集中型学校事件。

他指出，鉴于砂州土地广阔，地广人疏的情况下，尤其是乡区便会出现寥寥无几学生人数的学校。

对此，他称，这情况下又如何能奢望学校会有卓越的表现？

他说，外人的看法是，学生人数少的学校，教师才能专心为固定学生授课，提供更多课外补习班。“其实并不是这样的，因为这些学校通常会缺乏专科教师的便利。”

“这就是为何，有些专科教师还要教其他科目，如英文教师教数学，不擅于科学的教师也教科学。”

由于砂拉越无法负担安排所有专科教师在相关学校执教，因此必须在短期内到吉隆坡商谈此事。

与此同时，麦可马因在受访时也称，当局也必须说服家长，因为集中型学校须有寄宿设施。

他表示，会先专注在设立“小学”集中型学校。他相信这可至少达到提升乡区学校目的。

他说，此事已不能再拖延，因为乡区学校的学生都输在起跑点，因此每每放榜时，都是城市区学校成绩优良。

他今日在第十八届第二季度第一次州立法议会结束后，也向媒体披露，他掌管的新部门不只是是在砂州运作，也在联邦之下。

因此，他也负责与联邦进行教育事务上的洽商事宜。

他继说，砂拉越拥有960间学校，大部分郊区学校也都处于残破不堪情形。这也是为何首长关注提升基建事宜。而在这方面也将动用到砂拉越发展银行资金，而非动用砂州本身资金。

“我们也会将有关事宜提呈吉隆坡。但在我们做这些之前，我必须与联邦相关部长及财政部洽商，以探讨最佳方式。”

另外，针对心理测验不及格的临教也将在获得援助。

他披露，教育服务委员会在近期所进行的心理测验中，有76名临教成绩不及格。