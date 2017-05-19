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高級警曹長：智能手機志願巡邏 民眾下載程式助打罪案

发布于 May 19, 2017
民众可以通过名为智能手机志愿巡逻（Volunteer Smartphone Patrol，简称VSP）的手机应用程式，向警方提供各种有关天灾、罪案及车祸的情报，以提升警民合作。
民众可以通过名为智能手机志愿巡逻（Volunteer Smartphone Patrol，简称VSP）的手机应用程式，向警方提供各种有关天灾、罪案及车祸的情报，以提升警民合作。

（本报美里18日讯）高级警曹长Thami Ivana Narayan呼吁民众可下载VSP应用程式到智能手机中，协助警方打击罪案。
他是在美里市政局21世纪地方议程与社区发展工作小组属下排水系统执行工作小组及监控河流污染工作小组所联办的“加强新生代对环境保护意识研讨会”主讲《安全和预防犯罪意识》时，作出上述呼吁。
Thami说，民众即将可以通过名为智能手机志愿巡逻（Volunteer Smartphone Patrol，简称VSP）的手机应用程式，向警方提供各种有关天灾、罪案及车祸的情报，以提升警民合作。
他指出，民众只需下载并注册成为用户，登录后便可即时向警方提供情报，民众可发送短讯、照片、视频及分享案发现场的地理位置给警方。
“VSP可让民众更容易成为警方的耳目，可第一时间向警方报告在各地发生的罪案，借此达成防范罪案的目的和提升安全水平。”
他也说，警方希望广大民众能下载VSP App并注册成为用户，变身“民间警察”，第一时间向警方提供罪最新消息，成为警方打击罪案的帮手。


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