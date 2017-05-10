馬魯帝路進行鋪柏油工程 16日至22日暫關閉

（本报美里9日讯）为进行铺柏油工程，马鲁帝路将于本月16日至22日暂时关闭。

美里前往马鲁帝路的道路，将于本月16日（星期二）至22日（星期一）早上10时至下午3时，维持6小时暂时关闭。

这项通告由美里公共工程局副局长翁能辉发出，他在通告中建议使用该道路人士在这段时间不可经过此路段，因为这路段将进行建路工程。

暂时关闭道路共有6天，主要是该局进行柏油路工程，为了大家方面，呼吁在这期间避免使用。

美里和马鲁帝之间的43.2公里长道路的损坏严重程度，乃热议已久且关乎地方上民众使用便利和安全的课题。而州政府是为了加强美里至马鲁帝的路况，共拨款了7740万令吉。

上述7740万令吉的项目涉及修整斜坡、在易发生洪水地区進行提升防洪措施，及在道路上铺设石砾和用焦油封密表面。

砂日光CMS道路有限公司是于2016年1月11日接获该道路提升工程委任状，而后在第一阶段迅速对道路毁坏严重部分进行维修工程，和垫高被水患侵袭的路面，此阶段工程于2016年3月25日完成。

该公司已展开第二阶段工程，即进行土壤和地下密集调查、绘图和交通经常流量与路面承重估计等，并于去年9月15日完成工程的最终规划与设计定案。之后，才能启动第三阶段即预备工程，这包括州政府计算受影响地区的农作物区域和地主的赔偿额。

为了节省时间以准备开动第四阶段的工程，该公司及早出动重型机械，以便州政府和地主在赔偿额达致协议之后能尽快动工。

进入最后的第四阶段的工程，主要就是道路提升，并分为兴建山丘处的路段以及垫高低洼可淹水的路面，这两项工程预计2019年3月完成。