馬羽總改變主意 銘君2女雙獲征世錦賽

随着大马羽总的变通决定，陈健铭/赖沛君将获得今年格拉斯哥世锦赛的参赛通行证。

（吉隆坡12日讯）大马羽总在日前的世锦赛报名上调整策略，“放行”原本出征吉隆坡东运会的陈健铭/赖沛君等人前往格拉斯哥，而另一批同样获得世锦赛资格的女单吴堇溦等3组人马则届时留守大马争夺东运金牌。

由于格拉斯哥世锦赛和今年吉隆坡东运会撞期，大马羽总先前定出内部标准，除了3组里约奥运会亚军得主外的球员得跻身积分榜排名前8位来证明自己的竞争力，才可获得世锦赛出战机会。然而，在周四的世界羽联有关世锦赛第一阶段报名截止之际，除了自由人男单祖法德利将再度随拿督威拉李宗伟出征，大马羽总决定批准混双陈健铭/赖沛君和2支国羽女双共3支组合参赛。大马队本届5个单项都各自获得2个席位，当中，“铭君”陈健铭/赖沛君位居排名第10，是最接近前8的奥运三甲外大马选手。

大马羽总会长、也是教练和训练委员会主席的拿督斯里诺扎在当天会议后对此解释说：“我们尽力取得两个比赛之间的队员实力平衡，最终决定在世锦赛报名7组选手，放弃另3组选手。比如我们将陈健铭/赖沛君放进名单，因为他们已展现足够实力，也很接近了我们的标准。同时，吴柳萤的康复情况也未稳定，所以我们为此多增加混双的为国争光机会也是必须的。”

堇溦抒芽新宇东运争金

除了“铭君”，另外获征世锦赛的国羽代表是女双的“美女组合”温可微/许嘉雯和林芸如/叶铮雯。加上李宗伟和祖法德利（男单）、吴蔚昇/陈蔚强（男双）和陈炳顺/吴柳萤（混双）这些奥运得奖者和自由人球员，大马队只将缺战女单项目。

“我们没有替两位女单：吴堇溦和谢抒芽和第二号男双王耀新/张御宇报名世锦赛，因为我们也要其他最好的球员来参加东运会（争金）。我们要平衡。”诺扎也透露祖法德利的出战情况说：“我们去询问这位独立球员要参加世锦赛还是东运会，而他选择了前者。”

他也表示，这是第一阶段的报名，看接下来世界羽联和其他队伍还会排出怎样的入选阵容。周四截止后，世界羽联接着将在本月18日公布第二阶段入选和候补名单，25日截止该阶段报名。

格拉斯哥世锦赛大马队报名名单

男单：李宗伟、祖法德利

男双：吴蔚昇/陈蔚强

女双：温可微/许嘉雯、林芸如/叶铮雯

混双：陈炳顺/吴柳萤、陈健铭/赖沛君

堇溦遵從策略安排 衝刺東運首金

大马羽球女单未来之星吴堇溦将全力遵从马羽总的策略安排，专心冲刺吉隆坡东运会力求主场首次捧冠！已是大马一姐的她在两年前的上届新加坡赛会完成东运首秀，最终以15岁之龄捧回一枚女单铜牌。吴堇溦和国内第二排名的谢抒芽都获得本届世锦赛资格，马羽总最终安排她们作为国羽在同期东运会争金的主力。

根据报道，吴堇溦相信她在东运会会有更好的成就。她表示：“专注在东运会对我也比较好，而且这次是在家门前举行，我现在已非常兴奋。我都可以争取参加明年的世锦赛，所以（今年没参赛）无所谓。”

抒芽时隔6年再战东运

而在2011年随同国羽拿下东运女团金牌的谢抒芽，对于时隔6年回归东运阵容也感到期待，“这么久后再参加东运会的感觉应该很不错，早前我都受伤病困扰，但复出国家队之后情况都改善很多了。”

大马女单最后一次赢得东运金牌已是2003年赛会的事，由时任大马一姐的拿汀黄妙珠夺得。

堇溦欲助馬闖蘇杯4強

美女要改善弱點獻首分

另外，吴堇溦表示，她一定要取得比上届更好的东运成绩，但首先是要很好地迎接一周多之后的第一次苏迪曼杯混合团体赛挑战，而首席女双“美女组合”温可微/许嘉雯也表达了类似的苏杯期盼。

“我的伤愈情况在上个月归队后越来越好了。现在大家（国家队）的关注都是在苏杯上面，我也要做到全力以赴，协助大马队至少打进半决赛。过后，我才会准备应付东运对手。”

大马的女双和女单一样，都被视为球队本届苏杯的软肋。“美女组合”过去两届参赛都未有取胜，可微表示最近她们训练重点就是要改善过去常常都是惜败给对手的弱点，希望能突破贡献苏杯分数，同时她也坦言小组赛如若对阵日本的世界第一组合松友美佐纪/高桥礼华，也只能尽力而为，假如可以取胜将是额外惊喜收获。

另外报道中，大马羽总技术总监弗洛斯特也表示球队可凭借男单男双和混双的抢分下，甚至有信心可击败日本，当上小组盟主。