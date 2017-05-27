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馬存保機構發布年度報告 繼續強化組織能力

发布于 May 27, 2017

（吉隆坡26日讯）马来西亚存款保险机构（马存保机构）发布“2016年度报告”，并公布马存保机构持续努力的成果，以及成功在董事会批准的财务计划内完成2016至2018年企业计划的主要措施。

主题为“保障金融消费者”的年度报告，摘录马存保机构如何为国人提供存款、保险及伊斯兰保险利益保障。该报告也强调马存保机构如何不断努力来确保机构为贡献于金融体系的稳定性持续做好准备。作为这些努力的一部分，马存保机构定期进行能力测试，以确保一旦一家成员机构在不太可能发生的情况下倒闭，公众能迅速获取储蓄。

马存保机构执行总经理拉菲兹阿朱安阿都拉说:“机构在2016年对一家假想中型成员银行进行清盘理赔模拟演习。这项活动顺利成功完成，显示了我们的制度与人力在如果被要求这样做时，是可以以迅速与及时地向存款人进行理赔”。

为了做好准备工作，马存保机构在2016年致力制定关键处置方案规划框架，以确保所有成员机构无论规模或复杂程度都能有秩序性的处置方案，并且不会对金融体系的稳定性带来系统性的影响“处置方案规划” 。

拉菲兹阿朱安阿都拉表示:“处置方案规划的目的是确保拥有可行性方案，以让所有成员机构能有秩序性的处置方案，并且不会对金融体系带来灾难性影响。最终，这意味着监管当局能够更好地确保金融体系和经济的稳定，而马存保机构通过这些努力可以更好地保障大马公众。”

在处置方案规划方面，马存保机构将与业界、其他金融安全网参与者及相关利益关系人携手合作。

试点演习将为特定成员银行制定处置方案计划，以便测试和确定处置方案规划框架。

2016年度报告也凸显出马存保机构持续提升大马公众对马存保机构的职责的了解。公众醒觉按计划稳步增长。调查结果显示，与2015 年相比，公众醒觉水平整体提高。对马存保机构的醒觉提高了6%至59%（2015年:53%），而存款保险制度及保险利益保障制度的醒觉水平各提高了9%至50%（2015年:41%）及 8%至34%（2015年:26%）。

在2016年，马存保机构的总收入为5亿5千740万令吉，营运净盈额为4亿5千850万令吉，机构的总基金及储备金则增加至31亿令吉。

2016年度报告可通过马存保机构网站www.pidm.gov.my取获。


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