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馬多名主力缺戰東南亞男籃 年輕球員把握機會展現實力

发布于 May 10, 2017

（吉隆坡9日讯）东南亚男篮于12日至18日在菲律宾马尼拉开战，我国男篮队主帅“智多星”吴清发认为，多名主力缺战是一个给年轻球员争取表现的机会，希望球员借此证明自己有足够能出征吉隆坡东运会。

5名缺战的国手是罗树辉、郭添源、杨艾温、黄亿豪和马志勤，老将陈国泰与陈智鑫将会和年轻球员征战，吴清发表示，张国豪、朱伟鸿、陈俊宏、麦洛城最近交出不错的，这是证明实力的最好机会。

他认为这是一个让资深球员休息和充电的机会，才有望在东运会争取表现，他希望年轻球员借此提升胆识，“年轻球员已缩短了和资深球员的距离，希望经过大赛增加经验和提升实力，我相信24人的国家集训队的竞争会越来越激烈。”

本届东南亚男篮赛共有7队，除了大马队之外，还有主队菲律宾、泰国、印尼、新加坡、缅甸和越南。

大马队阵容
领队：雅库
教练：吴清发
副教练：李庆展、黄伟杰

号码/球员 身高 位置
3 廖慈辉 187公分 小前锋
4 洪炜恆 181公分 后卫
6 陈国泰 196公分 中锋
7 张国豪 175公分 后卫
8 朱伟鸿 196公分 大前锋
13 陈智鑫 192公分 大前锋
17 张元耀 180公分 后卫
21 麦洛城 194公分 中锋
24 王奕栋 178公分 后卫
27 廖文铨 194公分 中锋
71 王伟涌 177公分 后卫
89 陈俊宏 185公分 小前锋


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