馬中電子商務或除關稅壁壘 72小時內網購收貨

（怡保10日讯）第二国际贸易及工业部长拿督斯里黄家泉指出，首相纳吉本周五访华，将会签署马来西亚政府与中国杭州市政府及阿里巴巴启动消除关税壁垒的马中电子商务谅解备忘录，让两国的商家可以通过电子交易的平台，把货物在72个小时内送到购物者的手中。

他表示，马中启动这项电子自由贸易区的计划如果取得成功，该部会计划进一步扩张到与其他国家进行类似的合作。

黄家泉是周三出席怡保打扪佛法社庆祝卫塞节的庆典仪式后，向媒体发表谈话。

他说，该部正面看待本地的商家能够利用网络电子交易的平台，通过旧吉隆坡廉价国际机场把货物运往杭州，在72个小时内不受关税制约的情况下顺利通关，并送往目的地。

另外，他指出，中央政府在布城国家行政中心拨出0.6公顷的政府保留地，供非伊斯兰的各宗教团体兴建宗教场所，已经平衡了355法令课题对国家所造成负面影响。

他说，有了中央政府的先例及树立这项好榜样，国内的市县议会今后可以跟进，让非伊斯事兰宗教的膜拜场所也在其管辖范围内的地段建立起来。

他表示，在一个多元种族及宗教的国家，各宗教应该寻求共同的普世价值观，建立起共识。