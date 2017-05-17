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香港首代俠女 于素秋病逝

发布于 May 17, 2017
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演出经典武侠电影《如来神掌》、走红于5、60年代的武打女星于素秋近年来与家人定居美国，16日传出死讯，求证香港男星元彪，对方证实表示于素秋于12日不敌肺炎病魔安详离世，享寿89岁，子女家人皆陪伴在侧。
本名为于凤的于素秋是上海人，从小在父亲于占元指导下学习武术，8岁时首次登台，成为京剧界中著名刀马旦，是“七小福”的大师姐，她18岁起开始接拍电影，作品达200多部，最为人熟知的便是和曹达华合作的《如来神掌》，两人还因此传出假戏真做，是戏迷心中永远的萤幕情侣。

下周一于美国设灵
1996年于素秋嫁给粤剧名伶麦炳荣，婚后两人移居美国，育有两子一女，她最后一次现身公开活动，是出席2009年七小福50周年庆祝大会，可见她与一票师弟之间的好交情，据《on.cc东网》报道，稍早元彬替于素秋女儿转发声明，文中说到既使再不舍，也必须向各位影迷、亲友、前辈，宣布这个沉重消息，家人将于本月22日下午5时到8时，在美国加州三藩市，1000 El Camino Real, Colma 市 Woodlawn Memorial Park内殡仪馆替于素秋设立灵堂，隔天举行告别式。


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