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首階段公共廁所評級 汶萊11公廁獲A級

发布于 May 19, 2017
主要资源与旅游部副常任秘书瓦迪张贴上A级公厕证书。
主要资源与旅游部副常任秘书瓦迪张贴上A级公厕证书。

（本报斯市18日讯） 在首阶段公共厕所评级下，汶莱国内有11个公厕获评为A级公厕，14个被评为B级公厕。
此评级工作在获得主要资源与旅游部的支持下，由汶莱旅游促进理事会推动，在此阶段下对分布在65个地点的公厕进行审核。
这些公厕中，28个为酒店公厕、11个为购物中心公厕及21个为旅游景点及旅客区公厕外，也包括各个关卡的公厕。
11个被评为A级的公厕为Kaizen餐厅公厕、Tasek Brasserie 公厕、Radison 公厕、Horzon 、Terindak 、苏丹基金会公购物中心、水村文化与旅游展览厅、汶莱国际机场、诗里亚石油与液化天然煤气发现中心、海事博物馆及莫林本公园公厕 。
一项A级公厕证书颁发仪式在今早进行。在此仪式下，主要资源与旅游部副常任秘书瓦迪等该部官员，到了4个获得A级评级的公厕地点，并将有关证书张贴在相关公厕处。
上述评级工作在今年2月开始进行，并在4月期间完成评估工作。有关评级工作以厕所的设计与环境管理、设施、卫生、安全为4个主要评估项目外，也依据亚细安公厕标准规格指南中所划定的各项标准进行审核。
有关评级工作将分阶段持续进行。主要在于提升业者对于公厕卫生的关注，也为参与角逐2019年亚细安旅游论坛期间举行的亚细安卫生公厕奖项。


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