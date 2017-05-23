首長：而非居家網速 提升回程网速至2太字節

拿督陈赛明（左3）搞笑的表示“Tengok Sahaja”可成为拿督沈桂贤（左1）的注册商标！逗得在场同僚们开怀大笑。

（本报古晋22日讯）砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里解释，他过去强调砂州要建立2太字节（tbps）网速，其实是要提升主干网络电缆之回程速度（back-haul）至2太字节，而不是居家网速提升至该速度。

他称，居家网速平均为100兆比特每秒（Mbps），胥视设施是UNIFI或流动电话而定。

他也宣布，在他于今年4月3日至4日举行的砂拉越国际资讯、通讯工艺与数码经济大会之后，马电讯公司已经积极对砂拉越的需求作出回应，如今更增加主要电缆回程网速，而且不只是提升至2太字节（tbps），更增加至4太字节，而且预计于今年6月完成提升。

他是今日于州立法议会进行首长总结时，如是指出。

此外，他强调，他期望流动互联网的网速，对于人口密集的地区至少提升至100兆比特每秒（Mbps），而人口分散及较少的地区至少达到20至50兆比特每秒，即达到目前的4G科技网速。他说，一旦5千座电讯塔建峻后，砂拉越能够提升至采用5G技术。

“为了达到每家庭拥有100兆比特每秒网速的目标，我们必须确保回程网络建设，即主要网络电缆能够获得良好的衔接到居家。”

目前，他指出，主要网络电缆速度达1.3太字节，他于上个月初表示希望将主要电缆的回程网速提升至2太字节，以便让砂拉越迈向电子经济趋势迈进。

然而该项宣布却被一些不了解的人误解成为过于夸张。他解释，“terabytes”是说明一个内容体积的大小，而“terabit”则是用以计算网速用途。