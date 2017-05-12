首長：砂接觸世界市場 須靠高科技助攻

州元首敦泰益玛目与首长拿督阿玛阿邦佐哈里（右2）、新科副首长拿督阿玛阿旺登雅（左）、副首长拿督阿玛道格拉斯（左2）、丹斯里占玛欣（右3）及州议会议长拿督阿玛阿斯菲亚（右）交谈甚欢。

（本报古晋11日讯）针对媒体询及砂州放眼在2030年迈向发展州属目标，较大马欲在2020年达到先进国目标似乎相差一截事宜，首长阿邦佐哈里解释这取决于砂州发展可以有多快，而砂州也是可以超越其中。

“这是很主观的，也许砂州也可以在2020年时候就能达到目标，未来的事没人能说准。”

他说，州元首在今早发表发表施政御词时已清楚阐明，砂州必须领先，特别是透过高科技的助攻，让砂州得以接触到世界市场，届时就能拥抱整个经济市场。

“正如州元首所言，砂州可以加入工业价值，重视州内高新技术产业发展，那么砂州到时就能吸引大型投资机构前来这里驻资发展高科技工业。”

也为砂州财政与经济策划部长的他是在砂州立法议会今日召开第十八届第二季度会议开幕后接受媒体访问时，发表上述谈话。

新科副首長：極大發展潛能

商業化多元生物領域

（本报古晋11日讯）砂州副首长拿督阿玛阿旺登雅表示，多元生物拥有极大发展潜能，目前最重要是多加关注多元生物发展领域，尤其是积极将之商业化。

针对州元首发表施政御词中强调研究与发展（R&D）是刺激砂州经济增长重要一环，尤其是将研发融入其掌管的多元生物发展领域事宜，他解释砂州有自己的多元生物中心，在该中心也一直有在进行相关研发项目。

问及砂州放眼在2030年成为发展州属事宜，他表示，现有充裕的水力发电是砂州优势，这实际上也是砂州对本地工业发展具信心的原因之一。

他指出，砂州目前致力于水电供应、通讯等设施基建的发展，同时，政府也正朝向现代化农业发展前进，确保有更多砂州人民在发展项目里参与其中。

他也说，政府会加速发展程序，尤其是在偏远地区也可以从发展主流中一并取得发展。

拿督阿玛阿旺登雅是于今日在砂州立法议会今日召开第十八届第二季度会议开幕后接受媒体访问时，这么表示。

他强调，外面的市场很大，而砂州人口很小，所以将产品销至外面市场的出口导向是很重要。

他披露，三玛拉鲁工业园与丹绒玛尼清真枢纽的设施条件一应俱全，目前也有不少外资单位对该两个工业区的潜能深感兴趣投资。