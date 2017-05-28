首長：收到人联联民推薦名單 候選人等一下宣布

前排右起为福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明、阿邦佐哈里、古晋北市市长拿督阿邦阿都华合及砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤烹煮辣粥。

（本报古晋27日讯）砂首长兼州国阵主席拿督阿玛阿邦佐哈里透露，他已收到来自砂人联党和联民党的埔奕补选候选人推荐名单，且两党都推荐了多名候选人人选，不过，他不愿具体透露名单上的潜能候选人人数。

“我们过些时候会宣布（国阵的埔奕补选候选人）。有很多人选。（一共有多少人？）我就说等一下嘛。”

无论如何，阿邦佐哈里今日为砂督斋戒月美食市集主持开幕后受访时坦言，埔奕补选对国阵来说是一场不容易应付的战役，但国阵还是有看到胜利的可能性。

“但我们必须要努力，你们耐心点，还有很久，6月20日才提名。”

另一方面，他表示，古晋北市市政局今年增加了斋戒月美食市集的数量，共在7个地点开设斋戒月美食市集，这些美食市集都有市场执照，给小商家机会在斋戒月期间做生意。

“今年在7个地方开设斋戒月美食市集，分散人流，让每个斋戒月美食市集不至于太拥挤，这也方便市民购买食物。”

他称，在斋戒月美食市集也看到各族的饕客觅食，体现了本地社会的团结精神，所以他们也一起庆祝斋戒月。

“我希望摊贩能照顾食物的整洁，不要售卖过期食物，按照我的观察，美食市集的食品价格合理。”

砂督齋戒月美食市集

阿邦佐首次主持開幕

（本报古晋27日讯）一年一度的斋戒月美食市集粉墨登场！古晋北市市政局自29年前便设立斋戒月美食市集，而今年北市市政局在两个策略性地点，即砂督及三马叻设立斋戒月美食市集。

砂督斋戒月美食市集设有91个摊位，59摊售卖糕点、13摊售卖饮料、15摊售卖沙爹及沙威玛、4摊售卖烤物；而三马叻斋戒月美食市集则设有68个摊位，即50摊售卖糕点、12摊售卖饮料及6摊售卖沙爹及沙威玛。

斋戒月美食市集的特色是售卖斋戒月限定美食，如辣粥、砂拉越传统糕点、各式烤鱼等。

最值得一提的是，砂督斋戒月美食市集今年首次由新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里主持开幕，而三马叻的斋戒月美食市集则由杜邦区州议员法兹鲁丁同步主持开幕。

北市市政局在文告中提醒美食市集摊贩注意食物卫生及为顾客提供优质服务。

“我们希望通过美食市集的设立，刺激和给予小型商家，特别是土著商家机会提高收入，并带动本地旅游业，吸引来自境内外的游客，推广砂州传统美食。”