首页 新闻 南砂新闻 首長：推廣發展 砂邁向數碼型經濟

首長：推廣發展 砂邁向數碼型經濟

发布于 May 17, 2017

（本报古晋16日讯）砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里表示，砂政府已在朝向数码型经济，以进一步推广砂拉越的经济发展。
“全砂各族人民，不管任何背景，只要拥有科技的知识，掌握好科技资讯，他们都可以有机会参与砂经济数码型计划。”
阿邦佐哈里是于昨晚出席砂肯雅妇女协会晚宴，并主持推展该协会新标志，在上台致词时，如此披露。
他说，不懂得科技资讯的人将会逐渐被淘汰，反之，掌握好时下的科技知识，将会有更好的前景。
他进一步指出，砂政府将会是重视研究与发展领域，包括生物多样化与生物技术领域。
“特别是内陆民族对传统生物植物的了解知识，这是一般人不知晓的，所以部分必须在高山及山丘上种植的植物，将会能进一步给予开发及研究。”
他称，这些传统的生物与植物如果结合上科技的研究与开发，肯定会有新的发现。
他相信，通过政府的这项政策，将能从现有的传统经济转型到数码经济，并且能为高山及山丘上的人民，包括肯雅族人民带来受惠。
此外，阿邦佐哈里也欣慰见到，在前首长敦泰益领导的时代，都能为各族人民带来团结，和睦共处，这是无可否认的事实，而且砂拉越也已成为大马其他州属的典范。
他形容，无论是大河还是小河，都是朝向更大的河方向流去，然后在流去大海，流向同样蓝色的大海，这就是像砂拉越各族人民一样，不分彼此，一同发展与推动砂拉越。
与此同时，他也指出，砂政府会委任已迁移出到城市城镇的肯雅族的民族作为社区领袖。
“目前许多偏远地区的各族人民开始迁移到城市地区，这是一般的趋势，也是很正常的现象，所以有必要在城市地区委任肯雅族的领袖。”
对此，他向出席者表示，绝对会研究要委任内陆民族代表作为社区领袖。
他举例，许多之前生活在长屋的伊班族在搬迁到古晋城市地区后，致使政府必须在古晋地区委任伊班族代表成为天猛公。
另一方面，首长阿邦佐哈里也在晚宴上做出宣布，拨款5万令吉给砂肯雅妇女协会，充作活动经费。


  • ent021805

    香港首代俠女 于素秋病逝

    演出经典武侠电影《如来神掌》、走红于5、60年代的武打女星于素秋近年来与家人定居美国，16日传出死讯，求证香港男星元彪，对方证实表示于素秋于12日不敌肺炎病魔安详离世，享寿89岁，…
    May 17, 2017
    6 second read
  • ent011805

    甄子丹落實拍《葉問4》

    “宇宙最强”甄子丹凭电影《叶问》打出名堂，近日他终落实接拍《叶拍4》，预计明年3月开拍。他表示不会担任动作导演，待导演写好剧本后，会一起参与研究，相信最开心是一班“丹迷”呢！ 日前…
    May 17, 2017
    0 second read
  • entB03

    祖兒嘲雕塑似文物

    16日网上流传容祖儿肖像雕塑发售，限量推出500个，每个索价680元（约377令吉），惟制作粗劣，祖儿自嘲：“周口店惊人发现煮鹅猿人时代头盖骨，现正考虑列入世界文化遗产，加一对翼还…
    May 17, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 全世界共57種 大馬可尋獲10犀鳥品種

    （本报古晋16日讯）砂副州务秘书拿督加乌沙米恩强调，州内发展与野生动物保育工作之间须取得平衡是一项挑战，同时，保育工作上面临的资金也是一项大挑战。 …
    May 17, 2017
    1 second read

  • 廢車占據停車位 葉耀星通知當局處理

    （古晋16日讯）在近期间，人联公共投诉局主任叶耀星接获三辆被废弃的汽车投诉并与该处的某业主接洽，地点位于古晋六里的Taman Desa Paul。 …
    May 17, 2017
    2 second read

  • 黃培根：才可撥款支付 發展金須通過財算

    （本报古晋16日讯）行动党柏拉旺区州议员黄培根提醒首长必须了解什么叫做砂拉越财政预算案和财政预算案在宪法里的含义和用意。 …
    May 17, 2017
    1 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭