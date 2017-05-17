首長：推廣發展 砂邁向數碼型經濟

（本报古晋16日讯）砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里表示，砂政府已在朝向数码型经济，以进一步推广砂拉越的经济发展。

“全砂各族人民，不管任何背景，只要拥有科技的知识，掌握好科技资讯，他们都可以有机会参与砂经济数码型计划。”

阿邦佐哈里是于昨晚出席砂肯雅妇女协会晚宴，并主持推展该协会新标志，在上台致词时，如此披露。

他说，不懂得科技资讯的人将会逐渐被淘汰，反之，掌握好时下的科技知识，将会有更好的前景。

他进一步指出，砂政府将会是重视研究与发展领域，包括生物多样化与生物技术领域。

“特别是内陆民族对传统生物植物的了解知识，这是一般人不知晓的，所以部分必须在高山及山丘上种植的植物，将会能进一步给予开发及研究。”

他称，这些传统的生物与植物如果结合上科技的研究与开发，肯定会有新的发现。

他相信，通过政府的这项政策，将能从现有的传统经济转型到数码经济，并且能为高山及山丘上的人民，包括肯雅族人民带来受惠。

此外，阿邦佐哈里也欣慰见到，在前首长敦泰益领导的时代，都能为各族人民带来团结，和睦共处，这是无可否认的事实，而且砂拉越也已成为大马其他州属的典范。

他形容，无论是大河还是小河，都是朝向更大的河方向流去，然后在流去大海，流向同样蓝色的大海，这就是像砂拉越各族人民一样，不分彼此，一同发展与推动砂拉越。

与此同时，他也指出，砂政府会委任已迁移出到城市城镇的肯雅族的民族作为社区领袖。

“目前许多偏远地区的各族人民开始迁移到城市地区，这是一般的趋势，也是很正常的现象，所以有必要在城市地区委任肯雅族的领袖。”

对此，他向出席者表示，绝对会研究要委任内陆民族代表作为社区领袖。

他举例，许多之前生活在长屋的伊班族在搬迁到古晋城市地区后，致使政府必须在古晋地区委任伊班族代表成为天猛公。

另一方面，首长阿邦佐哈里也在晚宴上做出宣布，拨款5万令吉给砂肯雅妇女协会，充作活动经费。