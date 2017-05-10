首長：不在乎反對黨批評 3年內推動輕快鐵計劃

首长阿邦佐哈里（前排中）在“国会研讨会”闭幕仪式后，与众州议员及公务员合影。前排左起为砂州务秘书拿督阿玛莫希迪甘尼、砂副首长丹斯里占马欣、砂州议长拿督阿玛阿斯菲雅、砂第二财政部长拿督斯里黄顺舸。

（本报古晋9日讯）砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里透露，砂拉越的首个轻快铁建设的首个主干路线，将会是从西连至达迈之间的路段。

他强调纵然是被批评他是在空谈或开出空头支票，然而他表示不在乎反对党批评，因为他已仔细计算过，相信在3年内推动轻快铁发展计划。

他强调，他所作出的宣布，都是有经过仔细计算后才做出的宣布，并不是空谈。

他是今午于本市一著名酒店举行的“国会研讨会”闭幕仪式上致辞时，如是表示。

此外，他也举例，砂州公务员都会获得机会去展现自己，让政府发觉他们的才华。他也举例，他刻意指示拿督苏达索诺奥斯曼专为负责规划轻快铁建造路线的任务。他称，苏达索诺过去多年来累积的经验，证明他在规划方面的才华，因此也获得重任，负责有关任务。

他也强调，轻快铁建设在未来3年内至少要已有具体动工。他说，虽然他知道耗资庞大，加上规划不易，但是他相信至少能在3年内起码动工兴建。

另一方面，对于砂拉越发展银行，他表示该银行将由廉政、专业及不涉及政治的人物去负责领导该银行。

首長：雖未委華裔副首長

仍撥款獨中照顧華社

（本报古晋9日讯）砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里表示，纵然在砂州新内个中未委任华裔副首长职，不过，他强调仍非常照顾华社利益。

他举例，他仍会继续拨款予独中，让更多华社能从中受惠。

他强调，他所组的新内阁，是要照顾各族及各阶层人员。他举例，拿督斯里黄顺舸及拿督纳罗登掌管的新部门，专门负责州内国际贸易与电子商务事务。

同时也举例称，砂拉越也重视研究与发展项目。现在新内阁中，委任拿督斯里麦哥玛因及安华拉比依掌管砂教育、研究与科技研究部，并指出马来西亚政府一直以来在研究与发展项目方面的拨款相当有限；反观，其他国家如日本与韩国等都非常注重研究与发展，并注入许多拨款到各项研究项目。

他强调，他所组的新内阁，在各部门都将更专注于特定项目管理。“我组的新内阁，都是为了砂州转型路途能在正轨中。”

阿邦佐哈里是于今日下午，在第八届砂州议会讲座会上致辞时称，他有信心，只要砂拉越能依循计划逐步前进，在2030年必能成为马来西亚其中一个发展州属。

另一方面，他也指出，砂拉越要向前迈进，重点是在于知识的掌握，唯有掌握知识，在通过现今科技的运用，才能让砂拉越与世界接轨。他说，那是因为目前已经进入无国界的时代，尤其是网络世界更是无国界的界限，有鉴于此，砂拉越更需要推动提升网络基本设施的建设，让砂拉越拥有高速网络，才进一步推动电子经济。

他说，过去，州元首敦泰益玛目在过去曾表示要推动经济成长，砂拉越需要至少500万人口，而前首相敦马哈迪也曾表示，马来西亚若要推动经济成长，需要达到7千万人口才有助帮助推动经济成长，他说那是因为过去网络世界仍未发展至如今这么发达，如今在网络进步的局势下，纵然人口较少仍可通过网络的进步来刺激经济成长。