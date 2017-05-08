首長新行政團隊陣容 施志豪開明看待

（本报古晋7日讯）巴都林当区州议员施志豪开明看待首长拿督阿玛阿邦佐哈里的新行政团队阵容，并指从阿邦佐哈里的布阵中可以看到，他是根据砂州未来的定位、砂州对全球社会经济与政治局势发展的准备与应对及推动砂州进步的可能性等三大方向在进行砂州内阁部署工作。

“首长对教育、石油与天然气、能源发展、数码经济、国际贸易与电子商务发展、砂拉越的成长、城市公共交通及成立砂州监察部门的侧重说明了他重塑砂拉越政府行政的用心，这份用心值得支持与认可。”

然而，他认为，砂州行政管理团队的重塑需要全砂拉越人民的集体支持，而新的砂州行政管理团队也需要改变对在野党的负面想法，并认可在野党在监督砂州政府的运作与表现方面所扮演的积极与建设性角色，甚至加强两线制的机制与程序，让在野党能在促进砂拉越发展方面扮演更显著角色。

也是公正党砂州联委会副主席的施志豪今日在文告中指出，首长向全民展示了砂州新旅程的起始，不过，他提醒，砂拉越自主权的争取是促成砂州行政重塑成功不可或缺的要素。

“如果砂州没有立法、财政与行政权力和自主权，再好的行政重塑计划都不可能奏效。 ”

因此，他希望阿邦佐哈里与其新行政管理团队在与联邦政府协商争取权力下放及砂州权益与自主权回归方面，能展现更高度的透明化作业及对外说明性。

“就以砂拉越教育部长的委任为例，既然委任了教育部长，那就要对砂州教育自主的追求作出说明，即砂州与联邦政府召开会议与讨论至今，争取教育自主的进展及是否已获得联邦政府同意给予砂拉越对教育事务作决定的自由。”

施志豪强调，联邦宪法第九附录立法事务表、《马来西亚法令》和政府间委员会报告，均清楚阐明砂拉越被赋予自主权及极大的自由去为下一代打造更好的教育，让砂拉越及砂拉越人享有更美好的未来。

“我们不想到最后才发现砂州的教育部长拿督斯里麦哥马英所享有的权力连州教育局局长都不如。”

但他直言，要取得自主权，联邦国阵似乎是砂拉越国阵最大的阻碍。因为砂拉越多年来在布城眼中都是言听计从、千依百顺的，所以他建议砂拉越要把握“黄金机会”，在第十四届国选来临前尽快完成权力下放的谈判工作。

“砂州行政重塑计划的成功执行，对砂拉越的未来和砂拉越人民的福祉而言是至关重要的。我赞成阿邦佐哈里重塑行政的决定，并希望这项决定在不久的未来能结出丰硕果实。 ”

另一方面，施志豪表示，相较于已故前任首长拿督巴丁宜阿德南的9位正部长及19为助理部长，由阿邦佐哈里领导的州政府行政部门看起来相当膨胀。

“首长拿督阿玛阿邦佐哈里委任的10位正部长人数，恰恰符合砂州宪法的正部长人数限制，另外还委托了18位助理部长作出辅助。”

他说，虽然砂州内阁阵容的安排是首席部长的特权，但在此次的内阁重组中可以看到内阁成员多来自砂土保党。

“首长不该只偏重于土保党的政务分配，也要顾及其他砂州国阵盟党。”

不过，施志豪认为，比起对内阁人数的追究，砂拉越人更注重的是新行政管理团队的方向及人民福利与服务的传递。