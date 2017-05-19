首長呼籲研發重植林方案 砂州重視森林永續成長

首长阿邦佐哈里（中）为砂中小型企业手机应用软件主持推展礼。

（本报古晋18日讯）砂州政府如今着重在私人领域的重植林研发工作，特别是那些已被砍伐的森林，因为重植林在长期来说是不会涉及到原始森林。倘若砂州未有重视永续森林，就会因为环境问题而遭到国际市场杯葛。

砂首长阿邦佐哈里是于今日出席为2017年砂木材与中小型企业展览开幕仪式上致词时，如是表示。

他表示，如果森林环境因为砍伐而有所影响，那么有关当局务必要有研发的方案来推动重植林计划。

他说，透过重植林也可以确保砂州拥有足够的木材供本地下游工业活动用途，同时保持木材的库存。

他强调，州政府也会延续已故拿督巴丁宜阿德南沙登的政策，即不会再发出新的伐木准证，致力捍卫和保护砂州森林环境。因此，他鼓励本地涉及木材工业的私人业者，应积极展开重植林研发工作，以寻求最好的方程式确保被砍伐的森林得以永续种植生长。

另一方面，身兼砂城市发展与天然资源部长的他于较后召开新闻发布会中，继续呼吁私人木材业者进行重植林的研发，以便日后可以生产更多有用处的木材。

他披露，砂拉越虽然森林资源丰富，但砂拉越并非全国最大的家具生产州属，而是柔佛州。

“较于柔佛，砂拉越有着许多木材资源，尽管如此，州政府也会延续已故阿德南沙登的政策，不再发出任何新的伐木执照，并让原有的木材业者推动发展，最重要是加强重植林的研发工作。”

他希望，砂州未来发展可以无需依靠木材，更不会碰及到州内的原始森林，这也是为何政府相当重视重植林计划的缘故，同时也会奖励参与重植林项目的私人公司。他也说，作为长远之计，政府有意增加下游业的木材配额，即70%的伐木生产将作为本地下游工业发展用途。