首長:公正處理離婚案 將檢討 伊斯蘭理事會法律

阿邦佐哈里（左3）分发辣粥予各区回教堂代表。

（本报古晋30日讯）由于社会面对日渐增加的离婚率问题，砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里宣布重新检讨伊斯兰理事会法律，希望加强保护及更公正的处理面对离婚的穆斯林人士。

他说，有关研究是由首长署（法律、州及联邦关系与工程监督）助理部长莎丽花哈茜达负责监督有关法律检讨工作。他说，有关检讨工作正初步展开，预计需要6至8个月时间完成。一旦完成，将必须在砂州立法议会中提呈以寻求通过。

他说，最快可能爱今年秒的11月份的立法议会中提呈，或可能在明年4月份后的立法议会中提呈。

他也指出，除了离婚率问题外，检讨工作也包括穆斯林与非穆斯林结婚后离婚时出现的现象及其解决方案。

他是今早出席州回教堂举行的分发辣粥活动后，受访时如是指出。较早前，他在该活动上致词时指出，穆斯林社会面对越来越多的离婚案，其中最为可怜的是孩子，往往面对家长无力承担的问题，而且孩子还需上学，其生活费成了家长负担。

“这是社会问题正在面对的问题，也是目前必须找到解决方案的，以便达到双赢的局面，因此我才在内阁中委任哈茜达，以了解相关法律。

他认为检讨法律的任务时艰巨的任务，包括那些穆斯林与非穆斯林结婚，离婚后将会面对的问题，都需要加以解决。

他强调，目前根据统计，结婚率提高，然而离婚率也提升，因此相关法律应该加强。

他表示，庆幸整体上还不会成为太大问题，但还是需要加强法律的管制。

另外，他也指出，今日进行分发辣粥的活动，不单是给予辣粥给穆斯林，也可让有兴趣吃辣粥的各族人士前来领取，这是伊斯兰良好的传统活动。

此外，他也强调，穆斯林在砂州与其他种族人士相处和谐，而穆斯林的各项发展，包括回教堂建设都获得顺利规划。他说，砂拉越回教堂建设资金并不是主要源自砂拉越政府，大部分是来自穆斯林本身的捐款，可见砂州穆斯林对伊斯兰教做出积极的贡献。

陪同首长出席该活动的领袖包括莎丽花哈茜达、杜邦区州议员法兹鲁丁，以及北市市长阿邦阿都瓦合等领袖。