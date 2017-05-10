首相到場迎接 寮總理訪馬2天

纳吉与通伦西苏里见证科学、工艺与革新部长拿督斯里威弗烈（右）和寮国科技部长波万坎冯达拉交换谅解备忘录。

（布城9日讯）寮国总理通伦西苏里今天在首相署出席官方欢迎仪式，展开两天访问行程。首相拿督斯里纳吉在场迎接他。

两国国歌奏起后，通伦西苏里检阅106名皇家马来军团成员组成的仪仗队。

纳吉向他介绍在场的内阁部长、高级政府官员及外交使节。

较后时，纳吉和通伦西苏里进行两人会谈，接着出席代表团会议，针对加强双边关系进行商讨及交换意见。

外交部早前发表文告指出，我国和寮国在2016年的贸易额增加，与2015年1770万美元比较，我国与寮国2016年的总贸易额达3096万美元。

该部指出，我国是寮国第5大外国投资，2016年在该国投资额大约为10亿美元。

文告说，2015年到我国旅游的寮国游客有2万4228人次，2016年则有3万1061人次。

通伦西苏里是应纳吉邀请访马，这是他2016年4月上任后首次访马。

纳吉设午宴款待寮国总理

首相拿督斯里纳吉今天在官邸设午宴款待寮国总理通伦西苏里。

通伦西苏里抵达首相官邸后，获得纳吉在场迎接。

在场者包括政府首席秘书丹斯里阿里韩沙、国际贸易及工业部长拿督斯里慕斯达法、外交部副部长拿督斯里理查马力甘、财政部副部长兼侍从部长拿督李志亮，以及寮国代表团。

众宾客除了享用本地佳肴之余，也观赏学前教育艺术计划（PERMATA Seni）儿童合唱团表演。