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饑餓30志工團 明後日推廣招募活動

发布于 May 26, 2017

（古晋25日讯）砂州青运浮罗岸支会与古晋中华第四中学加入世界宣明会饥饿30的行列，以行动对抗饥饿与贫困，为有需要的社群带来希望。
5月27日及28日（星期六及星期日）上午10时至晚上10时，砂州青运浮罗岸支会饥饿30志工团将会在Vivacity Megamall东厅Universal Traveller附近展开推广与招募活动，让民众了解参与自办营的意义及饥饿与贫困所衍生的种种社会问题。
由马来西亚世界宣明会所举办的饥饿30是全马最大型的筹款与醒觉教育活动，聚集了来自全马各地的青少年，一起为同一个目标而努力。
饥饿30营会报名费为30令吉，完成报名的参与者将获得筹款小册子，营员需在2017年6月22日前向家人和朋友筹募善款并归还，在籍学生与乐龄人士的筹款目标为100令吉，工作人士则是150令吉。
完成筹款任务的饥饿30勇士将于2017年7月15日上午10时至7月16日下午6时在古晋中华第四中学透过禁食固体食物，从中体验到饥饿和贫困的孩童与家庭的感受，也学习如何能为这些有需要的社群带来改变，为他们的社区发展计划贡献一份力量。
为12岁以下小朋友所设的迷你版营会“儿童饥饿行动8小时”则定于2017年7月9日上午8时在古晋中华第四中学进行，报名费为20令吉，筹款目标为60令吉。小朋友们将透过互动游戏和活动环节，学习全球议题，如饥饿与贫穷的议题。
接任营长一职的沈毓彬说道：“现在的小朋友过得太幸福了，有舒适的生活环境，三餐温饱，大部分还拥有属于自己的手机、游戏机等奢侈品，我们希望透过这次的营会让他们学习到凡事不是理所当然的，要懂得珍惜。”
今年，预计约有3万5千名马来西亚青少年参与这项意义非凡的活动，并筹募270万令吉的目标善款以支持援助项目，帮助马来西亚和其他地方有需要的脆弱贫困社群。
透过饥饿30活动所筹得的善款将用于支援世界宣明会推行的发展项目，帮助饥饿的孩童和家庭，受惠的国家包括马来西亚、蒙古、越南、印尼、菲律宾和刚果民主共和国。世界宣明会透过提供医疗保健、营养膳食、干净水源、粮食保障和经济发展，帮助社区摆脱贫困。
青运浮罗岸支会自办营也特别感谢赞助商的鼎力支持。
营会筹委团每星期五晚上7时至9时也会在马中友谊公园进行营员招募活动，无法亲临现场的民众可联络营长沈毓彬（016-8897536）或副营长陈豫腾（016-8092115）以了解详情。


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