食品入口額 去年較前年增2億

（本报古晋16日讯）砂拉越食品入口额从2015年的42亿2千万，到了2016年则增加至44亿4千万令吉，是一个不可忽视的数目。

砂农业现代化、土著土地与社区发展部助理部长阿都拉曼依斯迈指出，砂拉越期望减少各项农产品入口的依赖，并要从入口州属，转为出口州属。

他指出，砂拉越目前只能在猪肉、鸡肉及鸡蛋食用方面达到自供自足。而稻米方面则只能达到53%供应量，牛肉则仅达10%。他说，该部目标是是要在2030年将稻米产量供应提升至70%，牛肉产量供应提升至50%。

他也指出，该部将拟订新策略，以便能达到降低入口依赖的目标，包括推出联营计划等，而详情将由该部部长于立法议会进入部门总结时，届时部长会做出更详细讲解。

他也指出，该部也会加强现有计划，如稻米种植、养殖、水产养殖等，以及朝向“食物篮”的目标迈进。

他说，基于现有食品供应未能达到充份供应，因此他呼吁各界努力，并大力支持该部推出的各项措施。

阿都拉曼依斯迈是今早于州立法议会口头问答环节，回答石联埠区州议员米罗西姆的口头问答问题时，如是指出。

此外，他也指出，砂拉越州的5大入口食品主要是食品、谷粮、蔬菜及水果、鱼类与甲壳类、以及禽畜食粮，入口总额高达34亿令吉，占2016年食品入口总额的76%。

至于牛肉的入口，于2016年的入口额高达2亿5千559万令吉，7千100令吉。