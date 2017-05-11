預慶達雅節嘉年華反應不佳 土企公會尋找失敗原因

嘉年华会筹备会主席海伦（右2）在砂拉越土著企业家公会民都鲁分会主席阿都卡迪尔沙欣（右1）及民都鲁百乐城产业负责人骆行源（左1）陪同下，赠送纪念品予民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信太平局绅之代表达央艾莎。

（本报民都鲁10日讯）砂拉越土著企业家公会民都鲁分会主席阿都卡迪尔沙欣坦承，2017年预庆达雅节嘉年华会获得的回响不甚理想，而该会会从各方面寻找失败的原因，从中吸取宝贵经验。

由砂拉越土著企业家公会民都鲁分会与纳英集团所联办之2017年预庆达雅节嘉年华会是于4月29至本月9日，在民都鲁百乐城进行。

于昨晚的闭幕仪式中，阿都卡迪尔沙欣表示，此活动原定本月7日结束，但该会应民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信的要求，将活动延迟至昨日结束，可惜张庆信必须出席重要场合，而无法出席闭幕仪式。

他在致辞中提及，土著企业家公会的成立是让所有企业家聚集在一起，彼此互相交流和分享经验。尽管该会曾举办许多活动，但此嘉年华会却是首次举办。

据他观察，发现活动进行的期间，并未得到民众热烈的回响，原开放40个的展销摊位，至活动结束为止，仅有16个单位设摊。

对此，阿都卡迪尔沙欣强调，该会会从各方面探讨活动失败的原因，从中吸取宝贵经验。

无论如何，该会将与相关的组织和公会举办各种活动，协助本地的企业家。

他也感谢各单位的支持，并期盼有机会再次合作。