順舸動議議會70票通過 撤銷陳長鋒州議員

黄顺舸（右上）提呈部长动议寻求撤销埔奕区州议员资格时，行动党埔奕区州议员陈长锋（左上）即时反驳。

（本报古晋12日讯）行动党埔奕区州议员陈长锋被撤销州议员资格！砂州第二财政部长拿督斯里黄顺舸今日在州立法议会中提呈动议撤销埔奕区州议员资格，议会最终举手投票表决，并在70票支持该动议、10票反对动议的情况下通过，议长宣布陈长锋撤销议员资格，即刻生效！

黄顺舸再动议中宣称，经过武吉阿曼警方调查，证实陈长锋确曾在2010年1月20日完成申请成为澳洲国籍。陈长锋更在该国履行公民权益申请成为选民。不单如此，陈长锋也被怀疑曾于澳洲被判穷籍。

对此，黄顺舸指出，陈长锋已违反砂州宪法第17（1）（g）条文，说明任何人若自愿申请其他国家国籍，则有违砂州宪法，会失去参选出任议员资格。

他称，他了解到的埔奕区州议员陈长锋在参选及中选之前，便已经拥有澳洲国籍。

黄顺舸也指出，陈长锋再2016年4月22日砂州选举提名期间宣誓他并没有失去参选资格，而这也有违宪法。他解释，未据实宣誓也是严重的违法。

他续称，陈长锋在获取澳洲国籍之时，宣誓对该国的忠诚。他说，对马来西亚联邦以外的国家宣誓忠诚也有违砂州宪法。他说，国家五大原则之二也说明忠于君国，这说明陈长锋没有呈现他对马来西亚国家的忠诚。

有鉴于此，他认为陈长锋是不符合参选担任议员资格、不可靠，因此不该被选为人民代议士。

黄顺舸的动议获得曼旺区州议员拿督耶理苏修的附议。

他也说明，在砂州宪法第19条文，说明议长或任何一名议员是否被认定失去被委任或中选资格的疑问被挑起时，州立法议会的决定便是最后决定，条件是这项宪法不被用于延迟做出一项决定，或做出可影响决定的事项。因此，他表示州立法议会拥有权力做出上述决定。

国阵与行动党议员今早也于议会中激辩许久，让议会闹翻天！不过，经过部长黄顺舸提呈动议、曼旺区州议员拿督耶理苏修的附议、埔奕区州议员发表辩解及反驳，张健仁参与反对动议后，议长继续主持会议时以表决方式，通过动议。

2010年申請澳洲國籍

陳長鋒承認了

（本报古晋12日讯）行动党埔奕区州议员陈长锋坦言，2010年成功申请澳洲国籍，后来在砂州第十一届州选举前也已经正式放弃澳洲国籍，也坚称不会失去参选资格。

他今日被撤除州议员资格后，在同伴陪同下于媒体室召开新闻发布会上指出，本身确实在2010年成功申请到澳洲国籍，当时也是基于孩子未来教育考量。

“虽然我接受澳洲国籍，但是我一心想回来马来西亚。”

就在马来西亚回流计划下被召回过的他，也于2015年申请放弃澳洲国籍，并于2016年4月4日生效，不再是澳洲公民。

他称，申请放弃澳洲国籍整个程序耗约1年的时间。

他指出，在过去12个月以来，本身因为双重国籍问题一直被国阵一方针对，从到警局报案、提控法庭至今日在州立法议会撤除其州议员资格。

他认为，这主要是其实行动党州议员身份的关系而致使。

故此，陈长锋表示，今日事项对砂拉越民主来说是很大的挫折，提呈有关动议也让砂拉越民主退步了30年。

针对破产事宜，他也一再强调本身并没有破产，有关名字出现在澳洲相关网站乃是因为迟缴付所得税。

至于往后的动向，他说需要时间思考下一步怎么走。不过，他会继续协助行动党，只要是他能做到的，便会继续为人民服务。