韓總統選舉 戰鼓響起 提早投票掀幕

武装部队抵达投票站，排队等候投票。（法新社）

（首尔4日综合电）韩国将于下周二迎来总统选举投票日，今年有超过4200万合资格选民，人数为历年最多，今明两日会开始提早投票，是自2014年新增此制以来首次，全国3500个票站会开放予选民投票。

提早投票已于当地时间今早6时正式开始，至傍晚6时结束，票站关闭12小时后会于明日早上6时重开，开放至傍晚6时。据中央选举管理委员会统计，截止到当地时间上午10时，韩国4000多万选民中已有101万843人参与投票。惟提早投票的选票，连同自周一开始的“缺席投票”和上月底展开的海外投票，将会保密至下周二总统选举投票结束为止。

根据《公职选举法》，年满19岁的选民可以无需提前申请，仅凭身份证即可在投票站投票。

韩国国家选举委员会为提高投票率，一改此前只有有合理理由不能于选举当日投票的人，才可提早投票的做法。另外，选委会特别在全国的主要交通枢纽，如仁川国际机场和首都首尔的主要车站等，设置票站让选民投票。

据韩国《宪法》和《公职选举法》规定，韩国必须在宪法法院作出罢免总统裁决次日起60天之内举行总统选举，在距离选举50天之前公布选举日期。此次韩国大选正式投票将在5月9日下周二进行。