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韓國總統投票日前夕 候選人盡最後努力拉票

发布于 May 9, 2017

（首尔8日综合电）韩国总统选举将于明日举行，5名候选人在投票前夕，尽最后努力作拉票的最后冲刺。各大候选人均有不同的拉票策略，大热的共同民主党候选人文在寅为了突显重视政权更替的“烛光民意”决心，选择了首尔光化门作拉票之行的终点，其他候选人分别选择前往主要大学及探望慰安妇，为拉票划上句号。
民调支持率居首的文在寅今天上午在首尔召开记者会后，便随即前赴釜山、庆尚南道、大邱、庆尚北道和忠清南道拉票。为了把希望实现政权更迭的“烛光民意”铭记于心，文在寅选择首尔光化门广场作为拉票活动的最后一站。
支持率呈上升之势的洪准杓今天上午在釜山召开记者会，呼吁选民阻止左派阵营执政。他将先后奔赴大邱、大田和天安举行大规模拉票活动，之后返回首尔为拉票活动画上句号。
国民之党候选人安哲秀上午在首尔召开记者会后，便前往有韩国科学之都之称的大田，强调为第四次工业革命做好准备。正党候选人刘承旼将在首尔主要大学拉票，争取年轻选民的支持。正义党候选人沈相奵则会探望日军慰安妇受害者，之后在首尔新村一带拉票冲刺。
韩国大选的投票时间为当地时间周二早上6时至晚上8时，预计点票会于周三早上6时至7时结束，中央选举管理委员会或会在周三8时至10时公布点票结果。选举管理委员会预料，点票达70%至80%时，即周三凌晨2时至3时，便有结果；有指初步结果最快会于周二晚上11时出现。


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