電賀吳敦義任國民黨黨主席 習近平冀堅定反台獨

（台北21日综合电）台湾国民党昨日举行党主席选举，据该党中央党部开票结果，前台湾副领导人吴敦义以14万4千408票、52.24%得票率从6名候选人中胜出，当选新一任国民党主席。他将于8月20日上任，任期4年。

中共中央总书记习近平20日致电吴敦义，祝贺其当选国民党主席，希望两党以两岸同胞福祉为念，坚持“九二共识”，坚定反对“台独”，把握两岸关系和平发展正确方向，同为中华民族伟大复兴而奋斗之。

同日，新当选的中国国民党主席吴敦义复电，对习近平总书记表示感谢，期盼两党持续深化“九二共识”，推动两岸和平制度化，弘扬中华文化，促进两岸永续发展，合作走向康庄大道。

吴敦义确认当选后在竞选总部发表谈话，感谢支持者。当日晚间约9时30分，他现身竞选总部举行记者会，现场民众高喊“主席好”、“吴敦义加油”、“国民党加油”等口号，吴敦义两度鞠躬致谢。

今年69岁的吴敦义表示，非常感恩接下担子，现在国民党面临的情势十分艰巨，未来一定要精诚团结，唯有一心一德，才能克服艰难；国民党如果不团结，就没任何机会。他将革新党务，重建年轻人对国民党的信任与支持。

他说，国民党在野阶段，一定要有效监督、有力制衡，2018年县市长选举要全力作好周密安排，用公正、公开程序挑选好人才；2020年立委与台湾地区领导人选举也要早准备，让国民党赢得重新执政机会。

吴敦义指出，未来如果国民党重新执政，有几个重要目标：第一是建立廉能有效率、勤快亲切的政府与议会；第二是重建繁荣均富的经济，推动更多公共建设、更合理公平年金改革；第三是重建公义和谐社会，让世代、性别、职业别和劳资间和谐合作；第四是一定尊重“九二共识，一中各表”，确保两岸和平稳定发展，促进两岸年轻人交流，消除隔阂。

他说，与现任国民党主席洪秀柱交接前，会充分配合，也会借重其他5名国民党主席候选人长处，希望大家同心协力，让国民党成为受人尊敬、信任的政党。

国民党立委陈学圣今天表示，“立院党团士气大振”，未来不会再有党中央、党团“两个太阳”情况出现，他也建议吴敦义，明起就可开始以“准党主席”、“顾问”身份加入党团运作，让未来临时会处理前瞻、年金等重要法案，能和党中央有一致的步骤，发挥最大战力。

陈学圣说，吴敦义担任过立委、党秘书长、行政院长和台湾副领导人，“他的高度，我们愿意全力配合”，因此，“越早加入党团运作越好”，明天吴敦义应该会到党团与蓝委见面、接受道贺，党团也乐于见到吴以顾问方式运作。至于目前的党中央角色，陈学圣说，进入看守模式后，应协助党主席交接，让他早点进入状况，和党团维持既有运作模式就好。

吴敦义当年初入政坛因蒋经国钦点，他曾透露，1972年蒋经国请时任国民党组工会主任委员李焕约见并告诉他，蒋经国指示隔年台北市议员改选，要多提名优秀台籍青年，蒋经国亲自写下“吴敦义”三字。吴敦义现在还保有这张小纸条，谈起这段过往，往往哽咽。

卸任南投县长后，吴敦义历任国民党台北市党部主委、高雄市长、国民党中常委、国民党副主席兼秘书长、国民党立委、“行政院长”、台湾地区前副领导人，党政资历丰富且完整。

吴敦义记者出身，言词犀利、文笔甚佳，辩才无碍，且擅长以庶民语言与民众沟通。

有台媒分析指，国民党已失去执政权，面对民进党步步进逼，吴敦义上任后须尽快重整步伐、消弭党主席选举裂痕、布局2018年县市长选举，并放眼2020年领导人大选，都是当务之急。