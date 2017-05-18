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電訊塔建在購物大廈頂樓 楊薇諱冀政府立條規

发布于 May 18, 2017

（本报古晋17日讯）“电讯塔微波的危害难保不会像香烟一样，属于长期性影响！”
对此，行动党朋岭区州议员杨薇讳建议州政府设立条规，以便日后SACOFA在兴建电讯塔时，可以建造在购物大厦顶楼高处，而非兴建在住宅区范围。
她今日在议会内向媒体指出，她在议会参与辩论问及有关助理部长相关电讯塔仪器所发出的微波是否会对人体健康造成影响时，有关助理部长的回答称根据国内所调查的数据显示，电讯塔所发出的微波非常小，并不会对人们的健康构成威胁。
对此，她表示她就以香烟为例说，当时香烟发明时，生产商也鼓励人民抽烟，并表示不会对人体健康造成威胁。
可是事实证明现在很多肺癌疾病都是由香烟所引起的，因此电讯塔的微波数据虽然不大，但难保会如香烟一样，属于长期性伤害。
杨薇讳进一步说，既然相关助理部长说不会造成伤害，那我就建议他应该以身作则将电讯塔建设在他们的住家范围，因为要知道，很多人民看到住家竖立起高高的电讯塔，难保身心不会受到影响，长期下去，也将形成一种疾病。
鉴于此，我建议州政府既然不能限制SACOFA兴建电讯塔，那么就应该将电讯塔建设在购物大厦顶楼上面。


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