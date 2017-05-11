電纜建在他人土地 張健仁為地主討公道

张健仁展示有关高压电线所建设的地段。

（本报古晋10日讯）兴建高压电缆侵犯他人土地！十余名石角石隆门短廊地主寻求行动党古晋区国州议员张健仁协助，为他们讨回公道。

张健仁今早联同多名地主及地主代表律师在新闻发布会上披露此事时称，电力公司在地主的地段上兴建275kb及500kbd 高压电缆不仅已属侵犯行为，而且没有给予应有的赔偿，对此他表示将会把此事带到州议会去讨论，要求州政府重视这项课题。

他说，电力公司兴建有关工程主要是希望能赚钱，从中除了把电力供古晋区使用，另外则是将电力卖到三马拉祖工业区及印尼，不过在赚钱当中则将痛苦建设在地主身上，这点是不应该。

据悉，尽管兴建在电塔下面的基石有关公司有依据市价给予地主10%的赔偿，但四周的地则没有给予赔偿，而这样的赔偿是远远不足够的。

张健仁指出，基本上这些被电压线跑过的地段已经没有价值，除了种植物也会被损坏，就连用来发展兴建屋子也难，毕竟在高压线范围内其所产生的辐射还是其它危险并存，对此牵涉到的地主都苦不堪言。

而他们对此也提出三方面的要求，包括电力公司需要得到地主的许可后才进入地主的地段，而非先斩后段；所有涉及电塔低下附近的地段都要赔偿给地主；高压线下的地也需要赔偿给地主，包括提供专业的报告给予地主，让地主了解这些高压电所产生的威胁包括什么等。

张健仁与地主表示不反对政府任何发展，不过该赔偿给地主的就应该要给予赔偿，并尊重这些地主的拥有权。